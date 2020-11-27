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Tarihi çeşmeye babasının adını yazdıran Çamlı'dan açıklama: Ne var yani bunda? 'Babamın ruhuna gitmiş oldu'

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Tarihi çeşmeye babasının adını yazdıran Çamlı'dan açıklama: Ne var yani bunda? 'Babamın ruhuna gitmiş oldu'
Tarihi çeşmeye babasının adını yazdıran Çamlı'dan açıklama: Ne var yani bunda? 'Babamın ruhuna gitmiş oldu'

İstanbul Fatih’te bulunan 270 yıllık 1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptırdıktan sonra babasının adını da yazdıran AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gelen eleştiriler üzerine “Babam da sağlığında yaptırmak için çok uğraştı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda?” dedi.

İstanbul Fatih’te, 270 yıl önce Sultan Mahmut tarafından yapılan İskenderpaşa Camii’nin Sarıgüzel Caddesi’ne bakan yüzünde kalan ‘1. Mahmut Çeşmesi’, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılında yeni baştan yapılırken üzerindeki kitabeye, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babasının adının eklendiği iddiaları tartışmalara yol açtı. Tepki çeken uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orijinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” şeklinde biten kitabeye, “Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha” şeklinde ekleme yapıldığını duyurdu. Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu.”

'Babamın ruhuna gitmiş oldu'

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Ahmet Hamdi Çamlı, eleştirileri haksız bulduğunu söyleyerek şunları anlattı:

“1. Mahmut’un 270 sene önce yaptırdığı çeşmenin 1918’de İstanbul’da çıkan Sarıgüzel yangınında taşlarının özelliği bozulmuş. Babam da sağlığında yaptırmak için uzun süre çok uğraştı ama yaptıramadı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda? Tıpkısının aynısı yapıldı. Vefasızlık yapılmadı. Aile olarak, bizzat son kuruşuna kadar plan ve projesini biz yaptırdık. O zamanın parasıyla 300 bin lira verdik.

'Algı çalışması'

Sayın Ekrem İmamoğlu algı çalışması yaparak, benim üzerimden siyasi ranta çevirmeye çalışıyor. Bizim hayrımıza hasenatımıza çamur atacağına, İstanbul’un işleriyle ilgilensin. Genel Sekreter Yardımcısı’nın yapmış olduğu yalan yanlış bilgilendirmeyi içeren haberi düzeltmelerini, kaldırmalarını ve özür dilemesini talep ediyorum.”

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