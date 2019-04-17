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Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındılar: Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'li yönetici, subay, polis müdürü...

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Bolu'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'li yönetici, jandarma subayı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda müdür ve savunma firması sahibinin de bulunduğu öğreni
Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındılar: Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'li yönetici, subay, polis müdürü...

Bolu'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'li yönetici, jandarma subayı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda müdür ve savunma firması sahibinin de bulunduğu öğrenildi.

Bolu’da tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bir bürokrat ile AKP Ankara il yöneticisinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden beşinin tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin, iki TIR'la getirdikleri iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları iddiaları var.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, iki TIR üzerinde getirdikleri iş makineleriyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen kaçak kazı operasyonunda şok bir baskın düzenlendi. Aralarında siyasiler, asker, polis ve işadamlarının da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

KİMLER VAR?

Gözaltına alınanlar arasında F.E. (Cumhurbaşkanlığı sarayında müdür), K.Y. (Jandarma subayı), M.K. (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesinde müdür), H.K. (AKP Ankara il teşkilatında yönetici), H.S.Ç. (Muhasebeci) H.K. (Savunma firması sahibi) olduğu öğrenildi.

BEŞİ TUTUKLANDI: AKP'Lİ YÖNETİCİ SERBEST 

14 şüpheliden beşi savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yedisi asker olan dokuz kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında AKP'li yöneticinin de bulunduğu bildirildi.

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