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Tarihi eserleri, tuğla niyetine evlerin duvarlarında kullanmışlar

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi. 
Tarihi eserleri, tuğla niyetine evlerin duvarlarında kullanmışlar

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız" dedi. 

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Helenistik dönemden 1960'lı yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü antik kentin, yakın gelecekte önemli ziyaret noktalarından biri olmasını beklediklerine işaret eden Beyazıt, kazı çalışmalarında, doğal kayalar oyularak tek odalar halinde inşa edilmiş evler, gümüş ve bronz olmak isme bastırılmış sikkeler bulunduğunu hatırlattı. 

Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt, şöyle konuştu:

"Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak. Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız. Sokak sokak gezdik. Tespit ettiğimiz taşları tutanaklar karşılığında alarak antik kente taşımaya başladık." 

Beyazıt, kırsal mahallelerdeki evleri de inceleyeceklerini vurguladı.

Antik kentten götürülen Roma dönemine ait sütun ve kaidelerin, evlerin duvarlarında kullanıldığını ifade eden Beyazıt, "Toplayacağımız eserleri tek tek sergileyeceğiz. Böylece Kale'ye gelen ziyaretçiler ilk önce bu noktada var olan sütun başlıkları ve kaideleriyle karşılaşacak. Aynı zamanda lahitleri de bu düzenlemenin içine dahil etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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