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Tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.

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Tarih boyunca Kıbrıs'ta bulunmuş Osmanlı, Bizans, Roma ve Venedik gibi medeniyetler dönemine ait tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.
Tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.

Tarih boyunca Kıbrıs'ta bulunmuş Osmanlı, Bizans, Roma ve Venedik gibi medeniyetler dönemine ait tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi'nde sergileniyor.

Gazimağusa'daki Tatlısu bölgesinde, Bizans dönemine ait Panayia Pergaminiotissa Kilisesinin bulunduğu alana inşa edilen müzede 25 farklı eser yer alıyor.

Girne Kalesi, Selimiye Camisi, Salamis Antik Tiyatrosu ve Apostolos Andreas Manastırı gibi eserlerin minyatürleri müzede görülebiliyor.

Ziyarete 2015'te açılan müze çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlarken, ülke ve bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

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İSTANBUL'DAKİ MİNATÜRK'TEN ESİNLENİLDİ

Müzenin önemine ve tarihine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, müzenin Bizans dönemine ait 1100 yıllık bir kilisenin bulunduğu ve çok tarihi bir alanda yer aldığını söyledi.

Orçan, "İstanbul'daki Miniatürk'ü ziyaret ettiğimde çok sayıda turistin oraya geldiğini gördüm, dönüşümde hemen çalışmalara başladık ve Kıbrıs'taki tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan müzeyi bu tarihi kilisenin avlusuna yerleştirdik. Kıbrıs'ta yaşanan her medeniyete ait tarihi eseri burada barındırmak istedik. Ülkemizin her bölgesinden bir eser de olmasına dikkat ettik." dedi.

Kıbrıs'ta bulunan 25 farklı tarihi eserin minyatürünün müzede bulunduğunu kaydeden Orçan, müzenin ciddi sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir mekan haline geldiğini belirtti.

 

YILLIK 70 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ

"Salgından önce burada, yıllık yaklaşık 60-70 bin bandında ziyaretçi trafiği vardı" diyen Orçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hafiflemesiyle yerli ve yabancı turistlerin yeniden müzeyi ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Orçan, müzenin hemen yanında lavanta tarlası oluşturduklarını, onun da ilgi çekeceğini düşündüklerini söyledi.

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