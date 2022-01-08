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Tarihi Kentteki Müstehcen Sahne Yunanistan’ı Ayağa Kaldırdı

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Yunanistan Aktörler Derneği Başkanı Spiros Bibilas “Bir Yunanlı olarak bu görüntülerden utanıyorum” diyerek açıklama yapıp tepki gösterdi. Kültür Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
Tarihi Kentteki Müstehcen Sahne Yunanistan’ı Ayağa Kaldırdı

Yunanistan'ın Başkenti Atina'daki Attika Ovası'nda M.Ö. 500 yıllarında Devlet Adası Perikles tarafından yaptırılan ve kentin en yüksek tepesinde bulunan tarihi Akropolis'te çevrilen ve tarihi kalıntılar içerisindeki iki erkeğin yaşadığı cinsel ilişkileri gösteren 36 dakikalık kısa filmin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile Yunanistan'da sanat çevreleri ayağa kalktı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın inceleme başlattığı olayla ilgili olarak “Departhenon” isimli 36 dakikalık filmde iki erkek arasında müstehcen sahnelerin yer alması sert tepkilere neden oldu. Kültür Bakanlığı, bu film ile ilgili Akropolis'te çekim izni vermediğini açıkladı.

Kültür Bakanlığı, “Akropolis'i çevreleyen arkeolojik alan, anıta saygısızlık ve hakaret teşkil edecek hiçbir faaliyete uygun değildir” açıklamasında bulunurken kısa film, yüzleri gösterilmeyen erkek ve kadın oyuncuların yer aldığı müstehcen sahneler içeriyor. Fimde Akropolis'te çekilen sahnelerde, diğer oyuncuların ayakta oluşturduğu bir daire içinde kalan iki adam cinsel ilişkiye giriyor. Kısa filmin yapımcıları, çektikleri filmin aynı zamanda politik bir eylem olduğunu vurguluyorlar.

BİR YUNANLI OLARAK UTANIYORUM

Öte yandan filmdeki sahneye tepki gösteren Yunan Aktörler Derneği Başkanı Spiros Bibilas ise “Bir Yunanlı olarak utanıyorum” dedi. Bazı vatandaşların ise Akropolis önünde eylem yaparak filmi ve yapımcılarını protesto ettikleri belirtildi.

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