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Tarihi Kilisenin Çanını Çalmak İsteyen Hırsızlar Çan Çalınca Kaçtı

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Tarihi Kilisenin Çanını Çalmak İsteyen Hırsızlar Çan Çalınca Kaçtı
Tarihi Kilisenin Çanını Çalmak İsteyen Hırsızlar Çan Çalınca Kaçtı

AA’nın aktardığı bilgiye göre Işıklar Mahallesi’ndeki kiliseye giren şüpheliler, kuledeki tarihi çanı çalmak isterken çan çaldı.

Mahallede yaşayanlar dini bir tören olmadığı halde duydukları çan sesinden şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın yerinden söküldüğünü belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

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