Tarihi maçta tarihi skor; Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 yendi

Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'nda oynanan özel maçta sarı lacivertliler rakibini 7-0 mağlup etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri ezeli rekabet, ebedi dostluk sloganıyla kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için Nef Stadı’ndaki özel maçta karşı karşıya geldi. Bu yıl kurulan kadın takımlarının ilk kez karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı Fenerbahçe’nin 6-0’lık farkıyla tamamlandı.

Galatasaray’da Daniels, 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve sarı kırmızılılar 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe 10. dakikada Fatma’nın penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Berdan ile 14’te farkı 2’ye çıkaran sarı lacivertliler Shameeka’nın arka arkaya attığı 3 golle skoru 5-0’a taşıdı. İlk yarı biterken son golü Kennya ile bulan Kanarya soyunma odasına 6-0’lık skorla girdi.

Fenerbahçe’nin İngiliz forveti Shameeka Fishley, kadınlar futbolu derbi tarihinin ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe Setenay 51. dakikada attığı golle durumu 7-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.