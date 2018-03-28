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Tarihi Mağusa Hamamları restore edilsin!..

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Her Daim Dostlar Sivil Toplum Örgütü, tarihi ve kültürel değerlerimizden bir tanesi olan Tarihi Mağusa Hamamlarının, yeniden restore edilerek turizmin hizmetine sunulması için harekete geçti.
Tarihi Mağusa Hamamları restore edilsin!..

Taner ULUTAŞ

Mağusa hamamlarına dikkat çekmek için geçtiğimiz günlerde  bir etkinlik düzenleyen Her Daim Dostların düzenlediği etkinlikte sanat tarihçisi Yusuf Örs, hamam kültürü ve Kertikli hamam konusunda etkinliğe katılanlara bilgi verdi.
Yusuf Örs’ün sunumunun ardından Pandomim sanatçısı Baran Özdural mim sanatını kullanarak güzel bir gösteri yaptı.  Gösteri sonrasında Yusuf Şentuğ, Her Daim Dostlar adına yaptığı açıklamada, bizler tarihi ve kültürel değerlerimizin atıl durumdan kurtarılarak yeniden yaşamımıza katılmasını talep etmekteyiz. Bunun için hem sesli olarak hem de vücut dilini kullanarak anlatım yapan mim sanatı ile bu isteğimizi seslendirerek dile getiriyoruz. Tarihi, kültürel ve doğal değerlerimize sahip çıkalım dedi.

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