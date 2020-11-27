Tarihi mekanda buluşma, Hükümet kurulabilecek mi?

Tarihi Lefkoşa sur içinde bulunan Valide Hanım Konak’ta bu akşam 5 parti başkanı bir araya geliyor.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde beş parti başkanı bu akşam yemekte bir araya geliyor. Detay Gazetesi'nin elde ettiği bilgiye göre 'özel' olarak gerçekleşecek bu yemeğe hükümeti kurma yetkisini elinde bulunduran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yanı sıra, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılacak.

MENÜDE NE VAR? LİDERLER NE YİYECEK?

Detay Gazetesi’nin elde ettiği bilgiye göre Başkanların menüsünde 9 saatte kiraz ağacı ile tütsülenerek pişen asado, brisket salata, burger, dana yanağı, dana yanağı, dana iliği, dana incik, hellimli sosis olacak

EN SON TATLI İKRAM EDİLECEK

Yemeğin sonunda ise Başkanlara tatlı ikram edilecek.

Konak nerede?

Valide Hanım Konağı 1931 yılında Mehmet Küçük tarafından kızı Akile Arca için yapılmış bir konaktır. Ön kapısı Girne Caddesine arka kapısı ise Samanbahçeye açılan ender bir Lefkoşa konağıdır. Akile Arca aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun lideri olan Dr.Fazıl Küçükün kızkardeşidir. Konak Dr. Fazıl Küçük Müzesinin çarprazında yer almaktadır.Girne caddesi özellikle İngiliz Döneminde birçok tarihi önemli olaya tanıklık etmiştir.

Akile Arca evlendiğinde bu konağa yerleşmiştir. Akile Hanım misafirperverliği ve verici kişiliğiyle bilinen bir hanımefendiydi. Kocası Turgut Arca, 3 kız bir erkek çocuğuyla ömrünün son yıllarına kadar bu konakta yaşamıştır. Başta Samanbahça insanları olmak üzere birçok Lefkoşalının anıları hatıraları olan bu konağı, Akile Hanımın torun çoçuğu Sümer Siber eşi Cemal Gülercan ile birlikte eski Lefkoşa yaşantısını ve anılarını tekrardan yaşatmak amacıyla butik otel olarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açmıştır. Restorasyon süresi boyunca konakta yaşayan kardeşlerin anıları hatıraları hikayeleri dinlenmiş, ve o konağa ait eşyaların tekrardan restorasyondan geçirilmesi ve yerleştirilmesiyle birlikte, restorasyon büyük bir hassasiyet ve özveriyle tamamlanmıştır.

Konak 7 odalıdır. İki odası Girne caddesine ve antik Girne kapısına diger odalar ise konağın içavlusuna ve Samanbahçeye bakmaktadır.

Tarihi Lefkoşa Suriçi

Lefkoşa’nın sur içi bölgesine kuzeyden giriş sağlayan Girne Kapısı 1562 yılında Venedikliler tarafından yapılmış. Kemerli bir yapıya sahip olan kapı Lefkoşa’nın en önemli kapılarından biri. Hâlâ bu kapının duvarlarında Venedik ve Osmanlı dönemine ait kitabeler bulmak mümkün. 1821 yılında Osmanlı döneminde tamirat görmüş ve üst kısmına kubbeli bir bekçi odası eklenmiş. 1931 yılında da iki tarafına bugün yürüdüğümüz yollar açılmış. Uzun yıllar Girne yönünden Lefkoşa’ya girmek için sadece bu kapı kullanılıyormuş. Bu kapı şimdi Turizm ve Enformasyon bürosu olarak kullanılıyor.

Girne Kapısı

Kapının batısında Cephane Burcu, doğusunda ise Musalla Burcu bulunmaktadır. Kapının önünde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli bulunur. Bu heykel 29 Ekim 1963 tarihinde açılmıştır. Bu ikisinin arasına iki büyük top yerleştirilmiştir. Bu toplar 1790 yılında, Büyük Britanya kralı III. George tarafından Napolyon Savaşları sırasında kullanılmak üzere yapılmış, sonradan Osmanlılar tarafından satın alınmıştır.

Girne Kapısı'ndan surların içine girildiği yerde İnönü Meydanı yer alır.Kapıdan Atatürk Meydanı'na doğru Girne Caddesi uzanır.

Kapıya, ilk inşa edildiği dönemde Venedikliler tarafından "Porta del Proveditore" veya "Porta del Provveditore" adı verilmişti. Kapı Osmanlı döneminde "Edirne Kapı" olarak adlandırılmaktaydı. Kapı, batısında bulunan Cephane Burcu'nda cephane bulunması nedeniyle "Hisar'ın Kapısı" olarak da anılmaktaydı.

1821 yılında, kapı Osmanlılar tarafından büyük bir tamirattan geçirildi. Bu sırada, kapıya bekçi kulübesi olarak kullanılan bir ikinci kat inşa ettiler. Bu katın inşa amacı, olası bir Rum isyanına karşı şehri korumaktı. Tamirat sırasında Venediklilerden kalma, kapının inşasını anlatan taş bir tablet bulundu. Bu tablet kapının kemerinin üzerine yerleştirilmiştir. Şehrin dışına bakan tarafta bulunan tabletin üzerinde Kur'an'dan bir sureden oluşan bir kitabe, yanında ise kapının her iki tarafındaki surların yıkıldığı tarih olan 1931 yazısı bulunur.