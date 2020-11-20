Tarihi otobüs yeniden yollarda

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Adamıza özgü kültürel değerlerimizi yeniden canlandırmak adına Kıbrıs’ın sembolü haline gelen “Bedford” otobüsleri restore ederek kullanmaya başladık.
1940’lı ve 50’li yıllarda genellikle şehre inmek için kullanılan otobüslerde çoğumuzun anısı var. Toplumun hafızasında yer etmiş bu tarihi otobüslerin yeniden yollarda olmasından dolayı Üniversite olarak mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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