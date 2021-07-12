Tarihi Uçuştan Hemen Önce: Elon Musk, Richard Branson’u Ziyaret Etti

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, uzaya giden ilk milyarder unvanına sahip Richard Branson’u başarılı uzay yolculuğu öncesinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, uzaya giden ilk milyarder unvanına sahip Richard Branson’u başarılı uzay yolculuğu öncesinde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ziyareti, mutfakta çıplak ayaklı Musk ile çekilen fotoğrafını "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" notuyla paylaşan Branson duyurdu.

Elon Musk uzaya çıkan İngiliz iş insanı Richard Branson'ı evinde ziyaret etti.

Virgin Group’un sahibi Branson, dün bir SpaceShipTwo roket uçağıyla 90 kilometre yükseklikte uçuş yapmıştı. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Branson, kurduğu uzay şirketinin amacının uzay uçuşunu herkes için erişilebilir kılmak olduğunu söyledi.

Roket şirketi SpaceX ile Mars'a ulaşma hedefinde olan Elon Musk'tan da Branson'a destek geldi. Musk, tarihi uçuş öncesinde Virgin Galactic'in New Mexico'daki fırlatma tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Branson'ın diğer uzay uçuşu şirketi Virgin Orbit'in CEO'su Dan Hart ile görüştü.

70 yaşındaki Branson, Twitter hesabından mutfakta çıplak ayaklı Musk ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.

"ELON MUSK TAM BİR GECECİ"

Branson, uçuştan sonra yaptığı basın toplantısında ise ziyaret ilişkin şunları söyledi: "Bu sabah Elon Musk'ı saat üçte mutfağımda bulmak ve bize en iyisini dilemek için gelmesi harikaydı. Ben o saatte çoktan yatmıştım. O tam bir gececi ve bizim saatlerimiz tamamen farklı. Ama bunca yolu gelip bize iyi dileklerini iletmesi çok hoş."

GÖRÜŞMEDEN BİRKAÇ SAAT SONRA HAVALANDI

Görüşmeden, sadece birkaç saat sonra Branson, iki pilot ve yolcu olarak bekleyen diğer üç Virgin Galactic çalışanı eşliğinde havalandı. Branson ile birlikte, uzay görevinde bulunanlar arasında, şirketin baş astronot eğitmeni Beth Moses, baş operasyon mühendisi Colin Bennett ve hükümet işleri ve araştırmadan sorumlu başkan yardımcısı Sirisha Bandle yer aldı.

Çift gövdeli bir "ana gemi" uçağı, uzay gemilerini deniz seviyesinden yaklaşık 15 kilometre yukarıda taşıdı ve sonra roketi açık havaya bıraktı. Pilotlar hemen SpaceShipTwo motorlarını ateşledi. Araç iki dakika içinde yaklaşık 75 kilometre daha yükseğe çıktı.

Öte yandan Branson ve ekibi, yaklaşık 5 dakika süreyle 90 kilometre yükseklikten Dünya'yı seyretti. Ardından uçak atmosfere geri dönerek başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Elon Musk da, inişin ardından, "Tebrikler, güzel uçuş!" diye tweet attı.