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TARİHİ UZLAŞI

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28 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
TARİHİ UZLAŞI

Kuzey ve Güney Kore liderleri tarihi buluşmalarında Kore Yarımadası'nda düşmanlığın sona erdirilmesi konusunda uzlaştı. Ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan sonra savaş olmayacak" denildi.  

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırda yer alan Panmunjom köyünde buluştu. Buluşmanın ardından iki liderin imzaladığı ortak açıklama kamuoyuna duyuruldu.

1910- 1945 arasındaki Japonya sömürgesi dönemini takip eden 1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri Kim Jong-un (Kuzey Kore) ve Moon Jae-in (Güney Kore) ilk kez ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde (Peace House) dün yerel saatle 09.30'da bir araya geldi. 

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