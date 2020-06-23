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Tarihi Videolar Milli Arşiv, Tak ve Tv Kanallarına dağıtıldı

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre toplantıda, arşiv görüntülerin tanıtım filmi izlendi, katılımcılara dijital ortama aktarılan toplam 5 saatlik 45 farklı video arşivi ile ilgili teknik bilgi verildi. 
Tarihi Videolar Milli Arşiv, Tak ve Tv Kanallarına dağıtıldı

 Liderlerin geçen yıl şubat ayında uzlaştığı güven artırıcı önlemler sonrasında Kıbrıs Türk tarafına iade edilen 1960-63 dönemi Kıbrıs Türk tarihine ait Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) arşivlerindeki video kayıtları bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantının ardından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve toplantı davetine katılan televizyon kanallarına dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre toplantıda, arşiv görüntülerin tanıtım filmi izlendi, katılımcılara dijital ortama aktarılan toplam 5 saatlik 45 farklı video arşivi ile ilgili teknik bilgi verildi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı davetine katılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Kıbrıs Genç TV Yayın Yönetmeni Nazar Erişkin ve Diyalog TV temsilcisi Çiğdem Aydın’a teşekkür ederek, yakın tarihin görsel hafızasının önemli bir kesitini oluşturan arşiv görüntülerinin korunması ve topluma ulaşmasının önemine işaret etti.

Yakın tarihin görsel hafızasının önemli kesitlerinden oluşan arşiv görüntülerinin, halka yaygın bir şekilde ulaşması yanında, gelecek kuşaklara taşınması ve araştırmacılar için muhafazası da önem taşıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıya katılmayan BRT yönetimini kınadı.

Devletin televizyonunun Kıbrıs Türk toplumunun tarihi ve görsel hafızasıyla ilgili bir toplantıya katılmamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Böylesi bir toplantıya devletimizin televizyonu BRT’nin icabet etmemesinden duyduğum büyük üzüntüyü ifade etmek isterim. Bir devlet televizyonu olarak aslında onların en fazla sahip çıkması gerekir. Cumhurbaşkanı olarak, partizanlıktan zaman ayırıp, böylesi konulara daha çok değer vermelerini beklerdim. Kendileri arandığı halde ne yetkilileri geldi, ne de bir temsilci göndermek zahmetinde bulundular. Kendilerini şiddetle protesto ediyorum. Bu davranışlarını böylesi bir olay yüzünden kınıyorum, başka bir nedenden dolayı değil. Bu arşiv görüntülerine en fazla sahip çıkması gereken devletin resmi kurumlarıdır.”

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