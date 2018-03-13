Tarihi yapılara çimento ve iç çamaşırı 

Çok zengin Tarihi değerlere haiz KKTC’de, bu tarihi zenginliğe sahip çıkılmayarak hoyratça kullanıldığı gözlemleniyor.

Taner ULUTAŞ

Girne Kalesi yakınlarında bulunan Roma Döneminden kalma kaya mezarları, antik taşocağı, bizans dönemi yerleşim yeri ve kaya mezarlığına yapılmış antik kilise ile Lefke ve Lefkoşa’da bulunan Osmanlı döneminden kalma Jumba’lı tarihi değere haiz konaklar, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutuyor.

TARİHİ DOKU HIZLA YOK OLUYOR

KKTC’de bulunan Osmanlı Mimarinin en gözde konaklarının, büyük çoğunluğunun bakımsızlığın kurbanı olurken, Lefkoşa’da surlariçindeki asırlık binaların da kaderine terk edilmesi sonrasında tarihi dokunun hızla yok olduğu dikkat çekiyor.

TARİHİ DEĞERLER ÇİMENTO İLE TAMİR EDİLİYOR

Tarihi değere haiz konakların ve antik değerlere haiz yapıların kaderine terk edilmesinin yanısıra, yine tarihi değer statüsüne giren bazı binalara asılan çamaşırlar ve tamir edilen bazı tarihi binaların çimento ile tamir edilmesi turistlerin hayret etmesine neden oluyor.

KİLİSENİN PENCERELERİNE ÇİMENTO

Rumların göç etmesi sonrasında KKTC’de kalan yine tarihi değere haiz birçok kilisenin de bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmasının yanısıra pencerelerinin çimento ile kapatılması görenleri hayrete düşürüyor.

Alaniçi’nde bulunan Rumlara ait kilisenin, bazı pencerelerinin çimento ile kapatılmasının yanısıra duvarlarına hurda demirler ile inşaatta kullanılan briketlerin konması dikkat çekti.