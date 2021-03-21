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Tarihin en büyük fidye saldırısı; REvil, bilgisayar üreticisi Acer'dan 50 milyon dolar istedi

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En büyük fidye saldırılarından birisi olarak tarihe geçen bu saldırı sonucunda bilgisayar korsanları, Acer'den 50 milyon dolar fidye talep etti. Saldırı, saldırıyı yapan fidye ekibi REvil tarafından duyuruldu.
Tarihin en büyük fidye saldırısı; REvil, bilgisayar üreticisi Acer'dan 50 milyon dolar istedi

Tayvanlı bilgisayar üreticisi Acer, REvil adlı bir grubun siber saldırısına maruz kaldı. Şirketin finansal tablolarını, banka bakiyelerini ve banka iletişimlerini ele geçiren grup, Acer'den 59 milyon dolar fidye istedi. Ayrıca çarşamba gününe kadar ödeme yapılması durumunda %20 indirim yapılacağı da belirtildi.

En büyük fidye saldırılarından birisi olarak tarihe geçen bu saldırı sonucunda bilgisayar korsanları, Acer'den 50 milyon dolar fidye talep etti. Saldırı, saldırıyı yapan fidye ekibi REvil tarafından duyuruldu.

Acer, yaptığı açıklamada kendileri gibi şirketlerin sürekli saldırı altında olduğunu söyledi. Açıklamada bilişim sistemlerinim bu tür saldırılara karşı rutin olarak izlendiği ve savunmanın geliştirilmeye devam ettiği belirtildi.

Acer, son zamanlardaki olağandışı durumları yetkililere bildirdiğini ifade etti ve açıklamasını tüm şirketleri ve kuruluşları tetikte olmaya çağırarak sonlandırdı. Saldırı hakkında detaylı bilgi talep edildiğinde ise "Devam eden bir soruşturma var ve güvenlik nedeniyle ayrıntılar hakkında yorum yapamıyoruz." ifadesini kullandı.

REvil ekibi, ödeme yapılması durumunda Acer'e şifre çözücü ve güvenlik açığı raporu verecek ve çalınan dosyaları silecek.

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