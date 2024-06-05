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Tarihin en büyük protokolü: İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması imzalandı

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Ankara’da imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması hakkında konuşan Başbakan Ünal Üstel, 16 milyar TL hibeyi içeren protokolün tarihin en büyük protokolü olduğunu belirtti.
Tarihin en büyük protokolü: İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması imzalandı

2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması, Ankara’da imzalandı. Konuyla ilgili konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bürokrasinin azaltılması temel hedeflerden biri olduğuna işaret etti. Yeşil ekonomi ile anılan KKTC’nin pek de uzak olmadığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “KKTC’nin güçlü bir gelecek inşa etmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Barış Harekatı’nın 50’nci yılına hazırlandıklarına işaret eden Yılmaz, “KKTC’nin her bir köşesindeki kardeşlerimize selam ve muhabbetimi iletiyorum. Antlaşmanın hazırlanma aşamasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ÜSTEL: TARİHİN EN BÜYÜK PROTOKOLÜ

Başbakan Ünal Üstel, yaklaşık 16 milyar TL hibeyi içeren antlaşmanın; tarihin en büyük protokolü olduğunu belirtti.

Geçmişte, protokol imzalandıktan sonra en büyük sıkıntının istikrarsız hükümetler olduğunu ve imzalanan protokollerin havada kaldığını hatırlatan Başbakan Üstel, “Hükümete geldiğimizden beri istikrarlı çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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