Charles Ng ve Leonard Lake

Çinli-Amerikalı Charles Ng ve suç ortağı Leonard Lake Calaveras County, California’da 11- 25 arası cinayet işlemişlerdir. Kurbanlarına tecavüz ve işkence yapan bu çift seri katiller aynı zamanda cinayetlerini video kaydına almışlardır. Ng bir nalburda hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra Lake ile birlikte 1985 yılında suçlu olarak tanınmıştır. Polis Lake’i aradığı zamanda cesetlerin kalıntılarını bulmuştur. Ng’nin suç ortağı Lake, Kanada'ya kaçmaya teşebbüs etmiştir. Lake yakalandıktan sonra yanında bulundurmuş olduğu siyanür kapsülünü içip kendisini öldürmüştür. Ng ise 1999 yılında mahkum edilmiş olduğu Quentin Devlet Hapishanesi'nde idamı beklemektedir.