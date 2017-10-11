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Tarihin ilk 360 derecelik uzay yürüyüşü videosu

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Tarihin ilk 360 derecelik uzay yürüyüşü videosu
Rus haber ajansı Russia Today tarafından paylaşılan 360 derecelik video, izleyicilere Uluslararası Uzay İstasyonu dışında bir uzay yürüyüşü yaşamak için sanal gerçeklik teknolojisini kullanmalarına ve bir astronot gibi hissetmelerine olanak tanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 2000 yılından itibaren çeşitli ülkelerdeki uzay ajanslarının bir araya gelmesiyle hizmet vermeye başladı. Günümüz teknolojisi ise, 360 derecelik bir video ile izleyenleri ISS’e götürüyor.

Film, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi sayesinde izleyicinin uzay yürüyüşünde Rus kozmonotlarına katılmasına izin veren, şimdiye kadar yayınlanmış uzaydaki 360 derece video çekimi. NASA ve diğer uzay ajanslarının, uzayda çalışma ve yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullandığı uluslararası bilim laboratuvarına eşsiz bir bakış açısı getiren video, gelecekteki uzay keşif görevlerine de oturduğumuz yerden ortak olabileceğimizin sinyalini veriyor.

VR Teknolojisi Genetik Hastalıkların İyileştirilmesinde de Kullanılıyor

Russia Today bu video için, Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos ve uzay aracı üreticisi RC Energia ile iş birliği yaptı. Diğer 360 derecelik videolarda olduğu gibi, bu videoyu da bir VR kulaklık kullanarak izlemek en iyi seçenek.

Bu, VR’nin bize tamamen yeni bir deneyim yelpazesi sunması için birçok yolu gösteren en yeni örnek. Bugün birçok sanatçı da VR’nin yaratıcı potansiyelini kullanıyor. VR teknolojisi ayrıca, tıpta genetik hastalıkların iyileştirilmesi ve kanser hastalarının konforlarını artırma amaçlı da kullanılıyor.

Olimpiyatlardan, Mars yüzeyinde hayal edilen kolonilere… VR teknolojisi bizi her yere götürebiliyor!

 

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