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Tarihin ilk ayrılık mektubu bulundu.Bakın mektupta ne yazıyormuş ?

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Tarihin ilk ayrılık mektubu bulundu
Tarihin ilk ayrılık mektubu bulundu.Bakın mektupta ne yazıyormuş ?

Bu yıl keşfedilen bir tablet, Babillerin ilk ayrılık mektuplarını yazmaya başlayan kişiler olabileceğini öne sürüyor.

Arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan yeni bulgu, Babil kralı Nabonidus’un cariyesinden nasıl ayrıldığını gösteriyor. Araştırmacılar, MÖ 6. yüzyılda Babil kralı Nabonidus’un, şimdiye dek keşfedilen ilk ayrılık mektubunu gönderdiğini açıkladı.

Yeni bulgu, büyük ölçüde dünya tarihinde arkeolojik çalışmaları başlatan ilk figür olduğuna inanılan Nabonidus’un, hükümdarlığı hakkında hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğuna işaret ediyor.

Tabletteki yazıt şöyle başlıyor;

“Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, bana Yukarı Fırat’tan geldi. En sevdiğim cariyelerimden biri olarak, bu ihanetle harap oldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım.”

Söz konusu mektup, geçen yıl Irak’ın güneyindeki tableti keşfeden arkeologlar tarafından yapılan incelemelerden sonra ortaya çıktı.

Nabonidus, MÖ 556-539 döneminde hüküm süren Yeni Babil İmparatorluğu’nun son kralıydı. Bir darbeyle iktidarı ele geçirdi ve Kral Labaşi-Marduk’u devirdi. Nabonidus ayrıca, kentin baş tanrısı Marduk’u ihmal ederek ve ay tanrısı Sin’i en yüksek statüye çıkararak Babil rahiplerini ve ortaklarını kızdırdı.

Aslında Nabonidus, çoğunlukla ay tanrısı Sin’e adanan tapınakları inşa etmek ve eski haline getirmek için başkenti terk etti ve yetkilerini oğlu Belshazzar’a bıraktı. Bu yenileme çalışmaları sırasında yaptığı kazılar, dünyanın bilinen ilk arkeolojik kazıları olduğu düşünülüyor.

 

Söz konusu haber, Hrag Vartanian’ın, HyperAllergic için kaleme aldığı 1 Nisan şakasıdır :)

 

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