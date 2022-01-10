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Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı

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Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı
Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde yıllardır görülmeyen bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti.

Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması sonrası ilginç bir istatistik dikkat çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Aslan da teknik direktörsüz kaldı.

BÖYLE BİR SEZON GÖRÜLMEDİ

Süper Lig tarihinde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gittiği başka bir sezon bulunmuyor.

 

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

SERGEN YALÇIN'LA BAŞLADI

İlk olarak Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Sergen Yalçın'la ayrılık kararı alınmıştı. Yalçın ile 5-0'lık Dortmund yenilgisinin ardından yollar ayrılmıştı.

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

PEREİRA'YLA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'de ise 2. Vitor Pereira dönemi kısa sürmüştü. Beşiktaş karşısında Kadıköy'de alınan 2-2'lik beraberlik sonrası tartışılan Portekizli çalıştırıcı gönderilmişti.

Tarihte aynısı hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

SON HALKA TERİM OLDU

Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki ayrılıkların ardından Galatasaray da 4. Fatih Terim dönemine son verdi. Ve böylece tarihte ilk kez üç büyük takım aynı sezonda hocasını değiştirdi.

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