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Tarihte bir ilk: Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

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Bilim insanları bir ilke daha imza attı. 2019'da ilk defa bir kara deliğin görüntülenmesinin ardından şimdi de bir kara deliğin etrafındaki manyetik alan gözlemlendi.
Tarihte bir ilk: Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Bilim insanları 2019 yılında ilk defa bir kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başarmıştı.

Bu ekip içerisinde Türk bilim kadını Feryal Özel de bulunuyordu.

Tarihte görüntülenen ilk kara delik olan M87 bir kez daha gündemde.

Bilim insanları söz konusu kara deliğinin etrafında yer alan manyetik alanı ortaya çıkarmayı başardı.

'Manyetik kaos' olarak da anılan bu görüntü ışığın bükülmesi sayesinde ortaya çıkarıldı.

Yapılan açıklamada M87'nin yarattığı polarizasyon etkisinin kara deliğin çok güçlü manyetik alanını olduğunu gösterdiği bilgisinin altı çizildi.

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