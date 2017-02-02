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Tarihte bugün

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Tarihte bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

02/02/1882              Doğum  İrlandalı romancı James Joyce.

02/02/1918            Olay  ABD, I. Dünya Savaşı'na girdi.

02/02/1928            Olay  Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

02/02/1935            Olay  Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.

02/02/1935              Olay  Ayasofya Müzesi halkın ziyaretine açıldı.

02/02/1936            Doğum  Galatasaray'lı futbolcu (Kral) Metin Oktay.

02/02/1938            Olay  Bursa'da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.

02/02/1958            Olay  Ünlü soprano Maria Callas, Roma'da Bellini'nin Norma operasının galasında hastalığını ileri sürerek konser bitmeden sahneyi terk etti.

02/02/1959            Olay  Hindistan'da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Ghi Hindistan'da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru'nun kızıydı.

02/02/1967            Olay  Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına, Başbakanlık Özel Teknik Müşaviri Turgut Özal getirildi.

02/02/1970            Ölüm            İngiliz filozof Bertrand Russell.

02/02/1974            Ölüm            Müzisyen Orhan Avşar.

02/02/1981             Ölüm  Türkiye'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü.

02/02/1981             Olay Milli Güvenlik Konseyi (MGK), eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ı Yüce Divan'a sevketti. Hilmi İşgüzar yolsuzlukla suçlanıyordu ve o güne kadar Yüce Divan'a sevkedilen altıncı bakan oldu.

02/02/1991             Olay Silopi ve Cizre'ye gazetecilerin girmesi yasaklandı.

02/02/1995             Olay İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye kitabını toplatma kararı aldı.

02/02/1996             Ölüm           ABD'li aktör Gene Kelly öldü.

02/02/1996             Ölüm           İşadamı Hacı Ömer Sabancı.

02/02/1997              Olay             Ankara Sincan'da Refah Partili belediyenin düzenlediği "Kudüs Gecesi" tepkiye yol açtı. Türkiye Sincan'daki konuşması nedeniyle İran Büyükelçisi Muhammed Reza Bagheri'yi resmen protesto etti.

02/02/2000              Olay Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi.

02/02/2004              Ölüm           Türk belgesel sinemasının ünlü yönetmenlerinden Süha Arın, tedavi gördüğü İstanbul Haseki Kardiyoloji Enstitüsünde öldü.

02/02/2004  Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı yapım hatası nedeniyle çöktü; 92 kişi öldü.

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