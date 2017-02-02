Tarihte bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

02/02/1882 Doğum İrlandalı romancı James Joyce. 02/02/1918 Olay ABD, I. Dünya Savaşı'na girdi. 02/02/1928 Olay Ankara Çimento Fabrikası açıldı. 02/02/1935 Olay Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu. 02/02/1935 Olay Ayasofya Müzesi halkın ziyaretine açıldı. 02/02/1936 Doğum Galatasaray'lı futbolcu (Kral) Metin Oktay. 02/02/1938 Olay Bursa'da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı. 02/02/1958 Olay Ünlü soprano Maria Callas, Roma'da Bellini'nin Norma operasının galasında hastalığını ileri sürerek konser bitmeden sahneyi terk etti. 02/02/1959 Olay Hindistan'da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Ghi Hindistan'da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru'nun kızıydı. 02/02/1967 Olay Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına, Başbakanlık Özel Teknik Müşaviri Turgut Özal getirildi. 02/02/1970 Ölüm İngiliz filozof Bertrand Russell. 02/02/1974 Ölüm Müzisyen Orhan Avşar. 02/02/1981 Ölüm Türkiye'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü. 02/02/1981 Olay Milli Güvenlik Konseyi (MGK), eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ı Yüce Divan'a sevketti. Hilmi İşgüzar yolsuzlukla suçlanıyordu ve o güne kadar Yüce Divan'a sevkedilen altıncı bakan oldu. 02/02/1991 Olay Silopi ve Cizre'ye gazetecilerin girmesi yasaklandı. 02/02/1995 Olay İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye kitabını toplatma kararı aldı. 02/02/1996 Ölüm ABD'li aktör Gene Kelly öldü. 02/02/1996 Ölüm İşadamı Hacı Ömer Sabancı. 02/02/1997 Olay Ankara Sincan'da Refah Partili belediyenin düzenlediği "Kudüs Gecesi" tepkiye yol açtı. Türkiye Sincan'daki konuşması nedeniyle İran Büyükelçisi Muhammed Reza Bagheri'yi resmen protesto etti. 02/02/2000 Olay Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi. 02/02/2004 Ölüm Türk belgesel sinemasının ünlü yönetmenlerinden Süha Arın, tedavi gördüğü İstanbul Haseki Kardiyoloji Enstitüsünde öldü. 02/02/2004 Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı yapım hatası nedeniyle çöktü; 92 kişi öldü.