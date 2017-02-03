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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

03/02/1880                        Olay               İdare-i Mahsusa İşçileri greve çıktı.

03/02/1930                        Olay               Türk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

03/02/1930                        Olay               Vietnam Komünist Partisi kuruldu.

03/02/1931                        Olay               Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi; mahkûmlardan biri idam sehpası önünden kaçtı.

03/02/1933                        Olay               Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.

03/02/1934                        Olay               Atina'da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı.

03/02/1954                        Olay               İlk Orta Afrika Federasyonu Rodezya'da kuruldu.

03/02/1956                        Olay               Besteci ve udi Şerif İçli, İstanbul Radyosu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında öldü.

03/02/1957                        Olay               İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan ''İzmir'' yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü.

03/02/1961                        Olay               Besteci Sadettin Kaynak 66 yaşında öldü.

03/02/1962                        Olay               Amerika Birleşik Devletleri Küba mallarına ambargo koydu.

03/02/1966                        Olay               Sovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi, televizyon görüntüleri yolladı.

03/02/1973                        Olay               Türkiye'de polise elektrikli coplar verildi.

03/02/1975                        Olay               Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı.

03/02/1980                        Olay               İstanbul'da dur ihtarına uymayan bir Fransız turist öldürüldü.

03/02/1981                        Olay               Gazeteci Şükrü Doğan Yurdakul 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.

03/02/1981                        Olay               Gro Harlem Brundtland Norveç'in ilk kadın başkanı oldu.

03/02/1984                        Olay               Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi.

03/02/1995                        Olay               Yazar Metin Kaçan ve spiker Alp Buğdaycı işkenceyle tecavüz gerekçesiyle tutuklandılar.

03/02/1998                        Olay               Türkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO'nun "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı.

03/02/2002                        Olay               Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

03/02/2005                        Olay               Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

03/02/2006                        Olay               Mısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü.

03/02/1809                        Doğum                     Klasik müzik bestecisi Felix Mendelssohn.

03/02/1809                        Doğum                     Evrim kuramını geliştirerek insanın maymundan geldiğini kanıtlayan İngiliz biyolog Charles Darwin.

03/02/1947                        Doğum                     Amerikalı yazar Paul Auster.

03/02/1468                        Ölüm             Matbaayı keşfeden Johannes Gutenberg.

03/02/1899                        Ölüm             İlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere'den uyarladığı ''Ayyar Hamza'' (1871) ünlü oyunlarındandı.

03/02/1961                        Ölüm             Besteci Sadettin Kaynak.

03/02/1976                        Ölüm             Heykel sanatçısı Kuzgun Acar.

 

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