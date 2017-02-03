Tarihte Bugün

Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

03/02/1880 Olay İdare-i Mahsusa İşçileri greve çıktı. 03/02/1930 Olay Türk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı. 03/02/1930 Olay Vietnam Komünist Partisi kuruldu. 03/02/1931 Olay Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi; mahkûmlardan biri idam sehpası önünden kaçtı. 03/02/1933 Olay Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı. 03/02/1934 Olay Atina'da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı. 03/02/1954 Olay İlk Orta Afrika Federasyonu Rodezya'da kuruldu. 03/02/1956 Olay Besteci ve udi Şerif İçli, İstanbul Radyosu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında öldü. 03/02/1957 Olay İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan ''İzmir'' yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü. 03/02/1961 Olay Besteci Sadettin Kaynak 66 yaşında öldü. 03/02/1962 Olay Amerika Birleşik Devletleri Küba mallarına ambargo koydu. 03/02/1966 Olay Sovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi, televizyon görüntüleri yolladı. 03/02/1973 Olay Türkiye'de polise elektrikli coplar verildi. 03/02/1975 Olay Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı. 03/02/1980 Olay İstanbul'da dur ihtarına uymayan bir Fransız turist öldürüldü. 03/02/1981 Olay Gazeteci Şükrü Doğan Yurdakul 7,5 yıl hapse mahkûm oldu. 03/02/1981 Olay Gro Harlem Brundtland Norveç'in ilk kadın başkanı oldu. 03/02/1984 Olay Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi. 03/02/1995 Olay Yazar Metin Kaçan ve spiker Alp Buğdaycı işkenceyle tecavüz gerekçesiyle tutuklandılar. 03/02/1998 Olay Türkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO'nun "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı. 03/02/2002 Olay Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı. 03/02/2005 Olay Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 03/02/2006 Olay Mısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü. 03/02/1809 Doğum Klasik müzik bestecisi Felix Mendelssohn. 03/02/1809 Doğum Evrim kuramını geliştirerek insanın maymundan geldiğini kanıtlayan İngiliz biyolog Charles Darwin. 03/02/1947 Doğum Amerikalı yazar Paul Auster. 03/02/1468 Ölüm Matbaayı keşfeden Johannes Gutenberg. 03/02/1899 Ölüm İlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere'den uyarladığı ''Ayyar Hamza'' (1871) ünlü oyunlarındandı. 03/02/1961 Ölüm Besteci Sadettin Kaynak. 03/02/1976 Ölüm Heykel sanatçısı Kuzgun Acar.