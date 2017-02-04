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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

a04/02/1928                     Olay               Avusturyalı Naziler siyah sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

04/02/1947                        Olay               Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

04/02/1947                        Olay               Isparta Senirkent'te jandarmanın bazı vatandaşlara işkence yaptığı ortaya çıktı.

04/02/1948                        Olay               Ankara'da valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

04/02/1964                        Olay               20-21 Mayıs olayları sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.

04/02/1972                        Olay               Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) parti liderlerine bir brifing verdi. "Siyasi suçlarda idam affının" sol bir slogan olduğu belirtildi.

04/02/1980                        Olay               Bani Sadr İran devlet başkanı oldu.

04/02/1987                        Olay               Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı. Aziz Nesin, "bir yurttaşın devlet başkanına dava açması Türkiye'de ilk kez görülüyor, ancak bir devlet başkanının yurttaşına vatan haini demesi de dünyada ilk kez görülen bir olaydır," dedi.

04/02/1989                        Olay               İstanbul'da Kadın Kültür Evi açıldı. Şener Macit, Canan Toksöz, Selma Atabek, Nermin Coşkun, Saadet Özkol, Munise Sökmen kurucularıydı. İstanbul Tünel'deki lokalde Medeni Yasa Kampanyası, Cinsel Tacize Karşı Kampanya organize edildi, çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlendi

04/02/2005                        Olay               Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

04/02/1948                        Doğum                     Rock şarkıcısı Alice Cooper.

04/02/1941                        Ölüm             Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu Miralay Sadık.

04/02/1960                        Ölüm             2,20 metre boyuyla ün yapan Milli Piyango bayii Uzun Ömer.

04/02/1983                        Ölüm             Nöropsikiyatri alanında çalışmalarla tanınan Profesör Doktor Rasim Adasal.

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