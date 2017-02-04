Tarihte Bugün

Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

a04/02/1928 Olay Avusturyalı Naziler siyah sanatçı Josephine Baker'i protesto etti.

04/02/1947 Olay Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.

04/02/1947 Olay Isparta Senirkent'te jandarmanın bazı vatandaşlara işkence yaptığı ortaya çıktı.

04/02/1948 Olay Ankara'da valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

04/02/1964 Olay 20-21 Mayıs olayları sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.

04/02/1972 Olay Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) parti liderlerine bir brifing verdi. "Siyasi suçlarda idam affının" sol bir slogan olduğu belirtildi.

04/02/1980 Olay Bani Sadr İran devlet başkanı oldu.

04/02/1987 Olay Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı. Aziz Nesin, "bir yurttaşın devlet başkanına dava açması Türkiye'de ilk kez görülüyor, ancak bir devlet başkanının yurttaşına vatan haini demesi de dünyada ilk kez görülen bir olaydır," dedi.

04/02/1989 Olay İstanbul'da Kadın Kültür Evi açıldı. Şener Macit, Canan Toksöz, Selma Atabek, Nermin Coşkun, Saadet Özkol, Munise Sökmen kurucularıydı. İstanbul Tünel'deki lokalde Medeni Yasa Kampanyası, Cinsel Tacize Karşı Kampanya organize edildi, çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlendi

04/02/2005 Olay Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.

04/02/1948 Doğum Rock şarkıcısı Alice Cooper.

04/02/1941 Ölüm Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu Miralay Sadık.

04/02/1960 Ölüm 2,20 metre boyuyla ün yapan Milli Piyango bayii Uzun Ömer.

04/02/1983 Ölüm Nöropsikiyatri alanında çalışmalarla tanınan Profesör Doktor Rasim Adasal.