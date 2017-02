Tarihte bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

18/02/1294 Ölüm Kubilay Han, Moğol imparatoru (d. 1215)

18/02/1451 Olay Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ikinci kez tahta çıktı.

18/02/1535 Ölüm Heinrich Cornelius Agrippa, Astrolog, simyacı (d. 1486)

18/02/1564 Ölüm Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

18/02/1654 Ölüm Balzac, Fransız yazar (d. 1594)

18/02/1695 Olay Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

18/02/1745 Doğum Alessandro Volta, İtalyan fizikçi (ö. 1827)

18/02/1878 Olay II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.

18/02/1885 Olay Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı.

18/02/1890 Doğum Boris Pasternak, Rus şair, yazar, 1958 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1960)

18/02/1896 Doğum André Breton, Fransız sürrealist şair, yazar (ö. 1966)

18/02/1898 Doğum Enzo Ferrari, İtalyan yarış arabaları sürücüsü ve üreticisi (ö. 1988)

18/02/1903 Doğum Nikolay Podgorni, SSCB devlet başkanlarından (ö. 1983)

18/02/1913 Olay Raymond Poincaré Fransa devlet başkanı oldu.

18/02/1920 Doğum Eddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri (ö.1945)

18/02/1930 Olay Clyde Tombaugh, Ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.

18/02/1937 Olay İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.

18/02/1941 Olay Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

18/02/1948 Doğum Sinema oyuncusu Kadir İnanır.

18/02/1952 Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) üyeliğini onayladı.

18/02/1954 Doğum John Travolta, ABD'li sinema oyuncusu

18/02/1965 Olay Gambiya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

18/02/1967 Ölüm Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü. (d. 1904)

18/02/1974 Olay Kiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.

18/02/1977 Olay Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.

18/02/1981 Ölüm Besteci ve Orkestra Şefi Şerif Yüzbaşıoğlu İstanbul'da öldü.

18/02/1986 Ölüm "Yaşamım, ölümüm her yaşam, her aşk ve her ölüm olmalı" diyen yazar Tezer Özlü , intihar ederek.

18/02/1993 Olay Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kemal Kılıç İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.

18/02/1997 Olay Tansu Çiller TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.

18/02/2003 Olay Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında yaklaşık 200 kişi öldü.

18/02/2004 Olay İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.

18/02/2007 Olay NBA All Star 2007 maçı Las Vegas'ta yapıldı.

18/02/2008 Ölüm Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen, senarist.

18/02/2008 Olay Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

18/02/2008 Olay Antalya ya 15 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.Fotoğraf makinesi ni alan vatandaş sokaklara döküldü.