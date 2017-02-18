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Tarihte bugün

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Tarihte bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

18/02/1294                            Ölüm                      Kubilay Han, Moğol imparatoru (d. 1215)

18/02/1451                            Olay                        Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ikinci kez tahta çıktı.

18/02/1535                            Ölüm                      Heinrich Cornelius Agrippa, Astrolog, simyacı (d. 1486)

18/02/1564                            Ölüm                      Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

18/02/1654                            Ölüm                      Balzac, Fransız yazar (d. 1594)

18/02/1695                            Olay                        Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

18/02/1745                            Doğum                    Alessandro Volta, İtalyan fizikçi (ö. 1827)

18/02/1878                            Olay                        II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.

18/02/1885                            Olay                        Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı.

18/02/1890                            Doğum                    Boris Pasternak, Rus şair, yazar, 1958 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1960)

18/02/1896                            Doğum                    André Breton, Fransız sürrealist şair, yazar (ö. 1966)

18/02/1898                            Doğum                    Enzo Ferrari, İtalyan yarış arabaları sürücüsü ve üreticisi (ö. 1988)

18/02/1903                            Doğum                    Nikolay Podgorni, SSCB devlet başkanlarından (ö. 1983)

18/02/1913                            Olay                        Raymond Poincaré Fransa devlet başkanı oldu.

18/02/1920                            Doğum                    Eddie Slovik, 2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri (ö.1945)

18/02/1930                            Olay                        Clyde Tombaugh, Ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.

18/02/1937                            Olay                        İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.

18/02/1941                            Olay                        Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

18/02/1948                            Doğum                    Sinema oyuncusu Kadir İnanır.

18/02/1952                            Olay                        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) üyeliğini onayladı.

18/02/1954                            Doğum                    John Travolta, ABD'li sinema oyuncusu

18/02/1965                            Olay                        Gambiya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

18/02/1967                            Ölüm                      Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü. (d. 1904)

18/02/1974                            Olay                        Kiss müzik grubu kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.

18/02/1977                            Olay                        Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.

18/02/1981                            Ölüm                      Besteci ve Orkestra Şefi Şerif Yüzbaşıoğlu İstanbul'da öldü.

18/02/1986                            Ölüm                      "Yaşamım, ölümüm her yaşam, her aşk ve her ölüm olmalı" diyen yazar Tezer Özlü , intihar ederek.

18/02/1993                            Olay                        Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kemal Kılıç İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.

18/02/1997                            Olay                        Tansu Çiller TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.

18/02/2003                            Olay                        Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında yaklaşık 200 kişi öldü.

18/02/2004                            Olay                        İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.

18/02/2007                            Olay                        NBA All Star 2007 maçı Las Vegas'ta yapıldı.

18/02/2008                            Ölüm                      Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen, senarist.

18/02/2008                            Olay                        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

18/02/2008                            Olay                        Antalya ya 15 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.Fotoğraf makinesi ni alan vatandaş sokaklara döküldü.

 

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