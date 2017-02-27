Tarihte Bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

27/02/1917 Olay Rus Çarlığı çöktü. 27/02/1932 Doğum Amerikalı sinema oyuncusu Elizabeth Taylor. 27/02/1936 Ölüm Nobel Tıp Ödülü sahibi İvan Pavlov öldü. 27/02/1958 Ölüm İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü. 27/02/1964 Olay Coca-Cola'nın dünya üzerindeki 1109'uncu fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamiyle yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı. 27/02/1971 Olay Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bir açıklama yaptı, parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi. 27/02/1978 Olay Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenan Evren Genelkurmay başkanlığına atandı. 27/02/1985 Olay Bazı Ege illerindeki okulların "Devrim" olan adları değiştirildi. 27/02/1988 Olay Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.. 27/02/1995 Olay Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak "suçu ihbar ettiği "gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.