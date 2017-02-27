Tarihte Bugün

27/02/1917 Olay Rus Çarlığı çöktü.
27/02/1932 Doğum Amerikalı sinema oyuncusu Elizabeth Taylor.
27/02/1936 Ölüm Nobel Tıp Ödülü sahibi İvan Pavlov öldü.
27/02/1958 Ölüm İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.
27/02/1964 Olay Coca-Cola'nın dünya üzerindeki 1109'uncu fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamiyle yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.
27/02/1971 Olay Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bir açıklama yaptı, parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.
27/02/1978 Olay Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenan Evren Genelkurmay başkanlığına atandı.
27/02/1985 Olay Bazı Ege illerindeki okulların "Devrim" olan adları değiştirildi.
27/02/1988 Olay Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü..
27/02/1995 Olay Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak "suçu ihbar ettiği "gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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