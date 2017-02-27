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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

 

27/02/1917                  Olay           Rus Çarlığı çöktü.

27/02/1932                  Doğum                Amerikalı sinema oyuncusu Elizabeth Taylor.

27/02/1936                  Ölüm                   Nobel Tıp Ödülü sahibi İvan Pavlov öldü.

27/02/1958                  Ölüm                   İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.

27/02/1964                  Olay           Coca-Cola'nın dünya üzerindeki 1109'uncu fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamiyle yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.

27/02/1971                  Olay           Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bir açıklama yaptı, parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.

27/02/1978                  Olay           Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenan Evren Genelkurmay başkanlığına atandı.

27/02/1985                  Olay           Bazı Ege illerindeki okulların "Devrim" olan adları değiştirildi.

27/02/1988                  Olay           Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü..

27/02/1995                  Olay           Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak "suçu ihbar ettiği "gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

 

 

 

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