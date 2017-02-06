Tarihte Bugün 6 Şubat

06/02/1920 Olay Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
06/02/1921 Olay Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi günlük olarak çıkmaya başladı.
06/02/1923 Olay Mustafa Kemal, minberden halka hitap etti.
06/02/1928 Olay Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu.
06/02/1930 Olay İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi.
06/02/1933 Olay İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı. (6-8 Şubat)
06/02/1935 Olay İki kadın, Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldular.
06/02/1936 Olay Beyaz Olimpiyatlar'da (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları) ilk kez Türk bayrağı dalgalandı.
06/02/1946 Olay Pink Floyd Gurubu'nun kurucusu Syd Barret (Roger Keith Barret) dünyaya geldi.
06/02/1958 Olay Münih Havaalanı pistinde uçak kazası oldu; Manchester United takımından 7 futbolcu ve 8 gazeteci öldü.
06/02/1959 Olay Elektronik mühendisi Jack Kilby, modern elektronik sektörünün temelini oluşturan ''mikroçip''in patentini aldı.
06/02/1968 Olay İlk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayımlandı.
06/02/1974 Olay Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.
06/02/1977 Olay THY grevi nedeniyle Almanya'ya gidemeyen bin gurbetçi Yeşilköy Havaalanı'nda olay çıkardı.
06/02/1977 Olay KTFD'den ilk naklen canlı yayın, TRT 2 radyolarından Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklaması sırasında verildi.
06/02/1979 Olay 12 Mart döneminin İstanbul Emniyeti Siyasi Şube müdürlüğü görevini yürüten Ilgız Aykutlu, kimliği bilinmeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.
06/02/1980 Olay Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen uğradığı suikast’tan yaralı olarak kurtuldu.
06/02/1981 Olay İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut Dikler, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
06/02/1987 Olay Yargıtay 4. Hukuk Dairesi işkence olaylarında, işkencecilerin yanı sıra devletin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı.
06/02/1988 Olay Basın Konseyi kuruldu.
06/02/1992 Olay İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Başsavcısı Yaşar Günaydın ile koruması ve şoförü silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
06/02/1998 Olay Afganistan'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde 4 binden fazla kişi öldü.
06/02/2001 Olay Vergi borçlarına, 18 ay taksitlendirme olanağı getirildi.
06/02/2003 Olay AK Parti, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Siirt seçiminde 1. sıra milletvekili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi"
06/02/1919 Doğum Amerikalı sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor.
06/02/1932 Doğum Fransız sinema yönetmeni François Truffaut.
06/02/1916 Ölüm Kübalı şair Ruben Dario öldü.
06/02/1955 Ölüm Asker, iş adamı Süreyya İlmen (Süreyya Paşa).
06/02/1956 Ölüm Bestekar Şerif İçli.
06/02/1960 Ölüm Bestekar Selahattin Pınar1960.
06/02/1977 Ölüm Sinema dublajcı ve oyuncusu Hayri Esen.
06/02/2002 Ölüm Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.
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