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Tarihte Bugün 6 Şubat

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Tarihte Bugün 6 Şubat
Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

06/02/1920                        Olay               Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.

06/02/1921                        Olay               Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi günlük olarak çıkmaya başladı.

06/02/1923                        Olay               Mustafa Kemal, minberden halka hitap etti.

06/02/1928                        Olay               Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu.

06/02/1930                        Olay               İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi.

06/02/1933                        Olay               İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı. (6-8 Şubat)

06/02/1935                        Olay               İki kadın, Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldular.

06/02/1936                        Olay               Beyaz Olimpiyatlar'da (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları) ilk kez Türk bayrağı dalgalandı.

06/02/1946                        Olay               Pink Floyd Gurubu'nun kurucusu Syd Barret (Roger Keith Barret) dünyaya geldi.

06/02/1958                        Olay               Münih Havaalanı pistinde uçak kazası oldu; Manchester United takımından 7 futbolcu ve 8 gazeteci öldü.

06/02/1959                        Olay               Elektronik mühendisi Jack Kilby, modern elektronik sektörünün temelini oluşturan ''mikroçip''in patentini aldı.

06/02/1968                        Olay               İlk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayımlandı.

06/02/1974                        Olay               Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.

06/02/1977                        Olay               THY grevi nedeniyle Almanya'ya gidemeyen bin gurbetçi Yeşilköy Havaalanı'nda olay çıkardı.

06/02/1977                        Olay               KTFD'den ilk naklen canlı yayın, TRT 2 radyolarından Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklaması sırasında verildi.

06/02/1979                        Olay               12 Mart döneminin İstanbul Emniyeti Siyasi Şube müdürlüğü görevini yürüten Ilgız Aykutlu, kimliği bilinmeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

06/02/1980                        Olay               Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen uğradığı suikast’tan yaralı olarak kurtuldu.

06/02/1981                        Olay               İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut Dikler, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

06/02/1987                        Olay               Yargıtay 4. Hukuk Dairesi işkence olaylarında, işkencecilerin yanı sıra devletin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı.

06/02/1988                        Olay               Basın Konseyi kuruldu.

06/02/1992                        Olay               İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Başsavcısı Yaşar Günaydın ile koruması ve şoförü silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

06/02/1998                        Olay               Afganistan'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde 4 binden fazla kişi öldü.

06/02/2001                        Olay               Vergi borçlarına, 18 ay taksitlendirme olanağı getirildi.

06/02/2003                        Olay               AK Parti, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Siirt seçiminde 1. sıra milletvekili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi"

06/02/1919                        Doğum          Amerikalı sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor.

06/02/1932                        Doğum          Fransız sinema yönetmeni François Truffaut.

06/02/1916                        Ölüm             Kübalı şair Ruben Dario öldü.

06/02/1955                        Ölüm             Asker, iş adamı Süreyya İlmen (Süreyya Paşa).

06/02/1956                        Ölüm             Bestekar Şerif İçli.

06/02/1960                        Ölüm             Bestekar Selahattin Pınar1960.

06/02/1977                        Ölüm             Sinema dublajcı ve oyuncusu Hayri Esen.

06/02/2002                        Ölüm             Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.

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