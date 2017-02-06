Tarihte Bugün 6 Şubat

Bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

06/02/1920 Olay Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu. 06/02/1921 Olay Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi günlük olarak çıkmaya başladı. 06/02/1923 Olay Mustafa Kemal, minberden halka hitap etti. 06/02/1928 Olay Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu. 06/02/1930 Olay İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi. 06/02/1933 Olay İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı. (6-8 Şubat) 06/02/1935 Olay İki kadın, Nezihe Muhittin ve Şaziye Berrin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldular. 06/02/1936 Olay Beyaz Olimpiyatlar'da (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları) ilk kez Türk bayrağı dalgalandı. 06/02/1946 Olay Pink Floyd Gurubu'nun kurucusu Syd Barret (Roger Keith Barret) dünyaya geldi. 06/02/1958 Olay Münih Havaalanı pistinde uçak kazası oldu; Manchester United takımından 7 futbolcu ve 8 gazeteci öldü. 06/02/1959 Olay Elektronik mühendisi Jack Kilby, modern elektronik sektörünün temelini oluşturan ''mikroçip''in patentini aldı. 06/02/1968 Olay İlk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayımlandı. 06/02/1974 Olay Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu. 06/02/1977 Olay THY grevi nedeniyle Almanya'ya gidemeyen bin gurbetçi Yeşilköy Havaalanı'nda olay çıkardı. 06/02/1977 Olay KTFD'den ilk naklen canlı yayın, TRT 2 radyolarından Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklaması sırasında verildi. 06/02/1979 Olay 12 Mart döneminin İstanbul Emniyeti Siyasi Şube müdürlüğü görevini yürüten Ilgız Aykutlu, kimliği bilinmeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. 06/02/1980 Olay Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen uğradığı suikast’tan yaralı olarak kurtuldu. 06/02/1981 Olay İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut Dikler, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü 06/02/1987 Olay Yargıtay 4. Hukuk Dairesi işkence olaylarında, işkencecilerin yanı sıra devletin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı. 06/02/1988 Olay Basın Konseyi kuruldu. 06/02/1992 Olay İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Başsavcısı Yaşar Günaydın ile koruması ve şoförü silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 06/02/1998 Olay Afganistan'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde 4 binden fazla kişi öldü. 06/02/2001 Olay Vergi borçlarına, 18 ay taksitlendirme olanağı getirildi. 06/02/2003 Olay AK Parti, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Siirt seçiminde 1. sıra milletvekili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi" 06/02/1919 Doğum Amerikalı sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor. 06/02/1932 Doğum Fransız sinema yönetmeni François Truffaut. 06/02/1916 Ölüm Kübalı şair Ruben Dario öldü. 06/02/1955 Ölüm Asker, iş adamı Süreyya İlmen (Süreyya Paşa). 06/02/1956 Ölüm Bestekar Şerif İçli. 06/02/1960 Ölüm Bestekar Selahattin Pınar1960. 06/02/1977 Ölüm Sinema dublajcı ve oyuncusu Hayri Esen. 06/02/2002 Ölüm Türk siyasetinin duayenlerinden Osman Bölükbaşı, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.