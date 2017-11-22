 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.652
  • Altın 163,533
  • Dolar 3,9619
  • Euro 4,6571
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Tarihte ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamladı

» »
Tarihte ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Portekiz'in Porto takımıyla 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı.

29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

​41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

​BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

İlk 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle 10 puan toplayan Beşiktaş, rakibi Porto'dan puan alarak grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

​Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, gruptan çıkmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı.

Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, daha sonra tribüne yöneldi. Taraftarlarla tezahürat yapan futbolcular, gruptan çıkmayı doyasıya yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına bir ilki yaşatan teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kızmaz: “Moral Bulduk”09 Kasım 2017 Perşembe 15:02
  • İlk yarı finalistler belirlendi09 Kasım 2017 Perşembe 15:01
  • İkinci maçlar başlıyor31 Ekim 2017 Salı 08:48
  • Gençlik Gücü, kendi evindeki galibiyete hasret kaldı30 Ekim 2017 Pazartesi 11:13
  • Barcelona’dan Arda Turan’a: ‘Ocak ayında kendine kulüp bul’28 Ekim 2017 Cumartesi 16:06
  • Göksun çıkış istiyor26 Ekim 2017 Perşembe 08:12
  • 2017 FIFA Yılın Erkek Oyuncusu: Cristiano Ronaldo24 Ekim 2017 Salı 09:18
  • Şampiyon Merit Alsancak Yeşilova24 Ekim 2017 Salı 08:45
  • GG'de Başkan Suma, memnun değil18 Ekim 2017 Çarşamba 09:27
  • Ahmet Ogan Akova’dan ayrıldı18 Ekim 2017 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti