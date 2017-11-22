Tarihte ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Portekiz'in Porto takımıyla 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı.

29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

​41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

​BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

İlk 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle 10 puan toplayan Beşiktaş, rakibi Porto'dan puan alarak grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

​Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, gruptan çıkmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı.

Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, daha sonra tribüne yöneldi. Taraftarlarla tezahürat yapan futbolcular, gruptan çıkmayı doyasıya yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına bir ilki yaşatan teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti.