Tarihte yaşanan en tuhaf 10 ölüm

Kimisi başına uzun sakalı yüzünden öldü, kimi de fil dışkısı altında kalarak... İşte okuyanların kanını donduracak dünyanın en tuhaf ölümler...

1 Sütyeni yüzünden canından oldu

Tam olarak sütyenin neden olmadığı bu ölüm şekli hala gizemini koruyor. 1999 yılında İngiltere'de Hyde Park'ta yürüyüş yapan iki genç kadın yağmur fırtınasıyla karşılaştılar. Sağanaktan saklanmak için dev bir ağacın altına saklanan çift bunun sonlarına neden olacağını bilemezdi. Aniden çakan şimşek, sütyenlerindeki balenlerin iletkenliğiyle elektirk akımını direk olarak iki kadının üzerine çekti. O anda hayatlarını kaybeden talihsiz kadınların bedeni tam 15 saat ağacın altında kaldı.

2 Meteorun çarptığı ilk insan

Hindistan'da yaşayan bir adam tarihte ilk defa gerçekleşen bir olayın kurbanı oldu. Dailymail'in haberine göre 40 yaşındaki otobüs şöförü, aracından inip su içtiği esnada bir meteorun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen adamın ailesine devlet tarafından 1000 pound tazminat ödendi.

3 Fil dışkısı altında kaldı

Bir fil bakıcısı filin temizliği ile ilgilenirken filin dışkısı altında kalıp can verdi.

4 Ayı kucaklamak istedi

Çinli şair Li Po'nun Çin literatür tarihinde iki büyük şiiri vardır. Fakat Li Po hep sarhoş olarak dolaşırdı. Bir akşam Yangtze nehrinde botu ile giderken suya yansıyan Ay'la kucaklaşmak istedi ve teknesinden düştü. Po, boğularak öldü.

Avusturyalı Hans Steininger Dünyanın en uzun sakallarına sahip insanı olarak meşhur olmuştu. (1.4 metre) Fakat onu meşhur yapan bu sakalları aynı zamanda ölümünede sebep oldu. 1567 de bir gün Hans'ın kasabasında büyük bir yangın çıktı. Hans sakalını toplamayı unuttuğu için sakallarının alev almasıyla dengesini kaybetti. Önce düşüp burnunu kırdı sonrada yaşamını kaybetti.

5 Ateş ettiği kaktüs öldürdü

1982'de 27 yaşındaki David Grundman Kaktüs reklamları için çöl bitkilerine tabancasıyla atışlar yapıyordu. Fakat bir atışı sırasında kaktüsten fırlayan bir parça ona çarparak ölümüne sebep oldu. Günümüzde bir bitki yüzünden ölen tek kişi olarak biliniyor.

6 Şişe kapağı sonu oldu

Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams 1983 de otel odasında şişe kapağıyla boğulmuş olarak bulundu. Bulunduğunda çok sarhoştu.

7 Eşarbı canını aldı

"Moder dansın annesi" sayılan Isadora Duncan 1927 de eşarp yüzünden öldü. Eşarp takmayı çok severdi. New York Times gazetesinde yazılan bir yazıda anlatıldığı şekliyle 1927 de çok hızlı bir otomobille giderken güçlü bir ipekten yapılan eşarbı rüzgar yüzünden direksiyona dolaştı. Korkunç bir güçle bogazını sıkan eşarbını viyolenselcisi ve kuoförü çıkartmaya çalışsalarda başarılı olamadılar. Araba durduktan sonra hemen ilk yardım yapılmasına rağmen bayan Duncan'ı kurtaramadılar.

8 Zar zor sonunda öldü

Rus mistik Grigori Rasputin (1869-1916) da ilk olarak on kişi tarafından zehirlendi, fakat ölmedi. Daha sonra tabancayla vuruldu, ölmedi arkasından üç defa daha vuruldu yine ölmedi, inanılmaz dövüldü ve boğulmak istendi ama hiçbirisinde ölmedi. Rasputin en sonunda bir kasabada huzur içinde yaşadı ve eceliyle öldü.

9 Çelik kasanın intikamı

Meşhur viski tadımcısı Jack Daniel 1911 de bir sabah işyerine erken geldi. Kasasını açmak istedi fakat şifreyi hatırlayamadı. Kızgınlıkla kasaya tekme attı ve ayakbaşparmağı yaralandı. Buradan kaptığı enfeksiyonla da öldü...

10 Sakalına bastı

Avusturyalı Hans Steininger Dünyanın en uzun sakallarına sahip insanı olarak meşhur olmuştu. (1.4 metre) Fakat onu meşhur yapan bu sakalları aynı zamanda ölümünede sebep oldu. 1567 de bir gün Hans'ın kasabasında büyük bir yangın çıktı. Hans sakalını toplamayı unuttuğu için sakallarının alev almasıyla dengesini kaybetti. Önce düşüp burnunu kırdı sonrada yaşamını kaybetti.