Tarikat propagandası ile gizli Kuran kursu hortladı

Eğitim Bakanlığının, Kuran Kurslarının denetim altında yapılması ve din derslerinin okullarda seçmeli ders olarak tedrisata alması sonrasında, gizli Kuran Kursları evlerde yapılmaya başlandı.

EMEKLİ POLİSTEN GİZLİ KURAN KURSU

Lefke okullar yolunda, Gaziantep kökenli emekli bir polisin evinde gizli olarak Kuran Kursu verdiği öne sürülüyor. Emekli polisin, denetim altında camide yapılmakta olan kuran kurslarına katılan çocukları arabası ile veya bazı üniversite öğrencisi çocukların yardımı ile evine götürerek, orada, çocuklara zikir yaptırdığı, bazı aile reislerinin de durumu öğrenince bu duruma tepki gösterttiğine vurgu yapılıyor.

POLİSİN HEMEN YANINDA TARİKAT PROPAGANDASI

Kuran Kursu adı altında evinde bazı tarikatların propagandasını yaptığı öne sürülen emekli polis ile ilgili durumun, polise ihbar edildiği, ancak Polis karakolunun hemen yakınında gizli olarak yapılmakta olan gizli Kuran Kursundan, polisin haberdar olmadığı ve bu konuda da herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

11 İLE 14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA TARİKAT PROPAGANDASI

Lefke bölgesinde ikamet eden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, Türkiye’de din adı altında yapılmakta olan tarikat propagandaları buralara da sıçradı. Gaziantep kökenli, uzun yıllar buralarda polislik yaptıktan sonra emekli olan bir polis, 11 ile 14 yaşları arasındaki çocukları arabası ile camide verilmekte olan kuran kurslarından alarak evine götürüyor. Burada kuran kursu adı altında tarikat propagandası yapıyor. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir dedi.

10 KADAR KÜÇÜK ÇOCUĞUN BEYİNLERİ YIKANIYOR

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Gaziantep kökenli olup, KKTC’de uzun yıllar polislik yapan bu zat, Kuran Kurslarına giden 10 kadar çocuğu kandırarak Lefke Okullar yolu üzerindeki evine götürüyor. Adam Üniversite yolu üzerindeki kendi evinde örgütkurldu.Üniversite öğrencilerini camiye salıp bu çocukları arabalar ile evine taşıtıyor. Sonrada Kuran kursu adı altında ne ildiği belirsiz zikirde bulunuyor. Bizler çocuğumuzunum camiden alınarak, bizim haberimiz olmadan kuran kursuna götürüldüğünü öğrenince, bu duruma isyan ettik. Belki bizi idare eden hükümet yetkilileri bu duruma müdahale eder dedikifadesinde bulundu.

TARİKAT AİLELERİ PARA İLE KANDIRIYOR

İlginçtir üniversite öğrencileri ile evine taşıdığı çocukların hemen hemen hepsi fakir aile çocuklarıdır. Anne ve babaları ayrılan ailelere mensuptur. Genellikle bu tarikat mensubu şahıslar, çocukları beleş okutacağız ayaklarında kandırarak kendilerine bağlıyorlar diyen ayni kaynak, böyle bir durumu öğrenen aileler, polise de gitmekten korkuyorlar..Bu ailelerin çocukları para verilerek kafese alınmak suretiyle tarikata alınıyorlar. Bu durumdan polisin de haberi yok. Hemen yanı başlarındaki evlerde yapılan bu yasak olaydan haberi olmayan polis yalnız trafik cezası yazmakla meşgul oluyor. Hani Kuran Kursları devlet kontrolündeydi? Demek ki, kontrolden çıktı dedi.