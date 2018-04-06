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“Tarikatların, din kisvesi altında çocuklarımızın beyinlerini yıkamasına izin vermeyeceğiz”

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KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği: “Tarikatların, din kisvesi altında çocuklarımızın beyinlerini yıkamasına izin vermeyeceğiz”
“Tarikatların, din kisvesi altında çocuklarımızın beyinlerini yıkamasına izin vermeyeceğiz”

KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği, çeşitli tarikatlara mensup şahısların, eğitim kurumlarına girdiği iddiasında bulunarak buna tepki gösterdi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, “çeşitli tarikatlara mensup güruhların artık rahatlıkla eğitim kurumlarının içlerine kadar girdiklerine şahit olunduğu” belirtildi.

“Din kisvesi altında çocuklarımızın gencecik beyinlerinin bu çeşitli tarikatlar tarafından yıkanmasına izin vermeme kararlılığındayız” denilen açıklamada, özellikle mali durumları düşük olan ailelerin bunlar tarafından istismar edilmesi tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
 

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