Tarım alanında mesleki teknik eğitim

Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında ilk kez Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ve AB teknik desteği ile Mesleki Teknik Eğitim programı başlıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında ilk kez Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ve AB teknik desteği ile Mesleki Teknik Eğitim programı başlıyor.

Eğitimleri başarı ile tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı onaylı sertifika verilecek ve gelecekte bu sertifikalara sahip üreticilerin tarımsal destekler ve hibelerden yararlanması avantaj sayılabilecektir.