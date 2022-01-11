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Tarım, Arıcılık Ve Balıkçılık Sektörüne Ait Ödemeler Yapıldı

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Tarım, Arıcılık Ve Balıkçılık Sektörüne Ait Ödemeler Yapıldı
Tarım, Arıcılık Ve Balıkçılık Sektörüne Ait Ödemeler Yapıldı

2020 yılı Narenciye Plantasyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında 19 üreticiye 265.200,00 TL’lik ödeme, 2021 yılı Kovan Başı Arıcılık Ödemesi kapsamında 229 arıcıya 587.790,00 TL’lik ödeme, yine 2021 yılı için Hayvancılık Dairesine teslim edilen Balon balıklarına karşılık 68 balıkçıya 275.440,00 TL’lik ödeme ve 2021 yılı için Balıkçılık Sigorta Primlerini yatıran 23 balıkçıya 171.143,00 TL’lik ödeme yaparak, toplamda 1.299.573,00 TL’lık ödeme gerçekleştirilmiştir.

 

Narenciye üreticilerimiz ve balıkçılarımız hakedişlerini Kooperatif Bankası ve ilgili şubelerinden yarından itibaren alabilirler. Arıcılarımız ise hakedişlerini yarından sonra Arıcılık Kooperatifi üzerinden, kooperatifle iletişime geçip alabilirler.

 

2021 yılı için Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilere ödenmek üzere 109.260,00 TL, 2021 yılında seralarında Bombus Arısı kullanan üreticilere ödenmek üzere 162.000,00 TL ve 2021 yılında üreticilere Sertifikalı Tohum satan 3 firmaya da ödenmek üzere 253.697,50 TL olmak üzere toplamda 524.957,50 TL’lik yatırım önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

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