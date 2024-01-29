Tarım Bakanı Çavuş: Hayvancılık yapan kasaplar da eti 430-450 TL’ye satıyor

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Bugünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Genel Kurulda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da Tufan Erhürman’a yanıt verdi.

Çavuş, yeşillenme hastalığına neden olan böceğin ilk önce Limasol’da görüldüğünü, Kuzey'in de Güney'in de Türkiye’nin de bu böceğe yabancı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın karantina kurallarını ağırlaştırması gerektiğini ifade eden Çavuş, mücadelenin ancak bu şekilde başarılı olabileceğini belirtti.

Tarım Bakanı Çavuş, böceğin imhasını yapabilecek başka bir böceğin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çavuş, babutsalarda da hastalık olduğunu, bu konudaki mücadelenin de bir böcekle yapılacağını, bu konuda da çalışma yapılacağını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, narenciyenin üçüncü ülkelere satışının devam ettiğini belirterek, ürünün bir an önce kaldırılması, ağaçların korunması için gereğinin yapılacağını ifade etti.

Mandora konusunda plansızlık olduğunu kendisinin de ifade ettiğini, bu ürünün 30 bin tonlardan 70 bine ulaştığını kaydeden Çavuş, hasattan sonra yeniden bir planlama yapacaklarını, bunu da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Çavuş, mandoranın yaklaşık 20 bin tonunun sıkılacağını, sadece bir tüccarın 10 bin ton için Azerbaycan’dan sipariş aldığını, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden de satış olacağını söyledi.

Hüseyin Çavuş, KOOP Sütün ürünü marketlere aracı aracılığıyla ilettiğini, bunun da fiyatı yükselttiğini, ette de bunun yaşandığını, hayvancılık da yapan kasaplarda etin 430-450 TL’ye satıldığını belirtti.

Çavuş, et fiyatlarındaki istikrarın en az 1 ay sonra sağlanacağını kaydetti.

Mezbahaların denetlendiğini de ifade eden Çavuş, her ay 150-200 denetim yaptıklarını, 4 mezbahayı da kapattıklarını belirtti.

Milletvekillerinin yerinden sorularını da yanıtlayan Tarım Bakanı Çavuş, çam kese böceğiyle ilgili 5 yıl ilaçlama yapıldığını ancak popülasyonun azalmadığını belirtti.

Çavuş, çam kese böceğinin yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama yaptıklarını, havadan ilaçlamada diğer böceklerin de zarar gördüğünü kaydetti.

Kesim işçisi bulmakta zorlandıklarını kaydeden Çavuş, Türkiye’deki deprem bölgesinden gelen ekiplerin artık gelmediğini, üçüncü ülkeden ekiplerin getirilebilmesi için çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.