Tarım Bakanı Çavuşoğlu Hayvancılar Birliği heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu içinde bulunulan dönemde hükümette, üretici dostu olmayan kim olursa olsun ülkeye hizmet etmeyeceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu içinde bulunulan dönemde hükümette, üretici dostu olmayan kim olursa olsun ülkeye hizmet etmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Pandemi bir illettir ama bu pandemide UBP’nin lokomotif olduğu bir hükümet de nimettir” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu bugün saat 15.00’te Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul etti.

NAİMOĞULLARI

Kabulün basına açık bölümünde konuşan Naimoğulları, dünkü basın bildirisinde de belirttikleri gibi ülkede ekonomik sıkıntılar, pandemi ve zamlardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Görüşmede üretici kesiminin taleplerini ortaya koyacaklarını anlatan Naimoğulları, sektörün zor bir dönemden geçmekte olduğunu ve bu zor dönemde üreticiye sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Naimoğulları, Çavuşoğlu’nun daha önce iki dönem Tarım Bakanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, Çavuşoğlu’nun yaşanan sorunlara çözüm üretebileceğine inandıklarını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu da üreticilere sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl dileyerek başladığı konuşmasında, daha önce bakanlık yaptığı dönemlerde de “üretici dostu” olduklarını söyleyip bunu eyleme de yansıttıklarını ve her defasında üreticiyi daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, halk için gıda güvenliği yanında üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin erişilebilirliğine önem verdiklerini söyleyerek, dönem dönem yaşadıkları tartışmalar olsa da üreticilerle birlikte ağlayıp-güldüklerini, zaman zaman Bakanlıkta birlikte sabahladıklarını fakat hiçbir zaman üretimden ödün vermediklerini aktardı.

Arpa fiyatının belli hesaplamalar yapılarak yukarıya çekildiğini ve bu konuda üreticinin üretim adına kaygılı olmasını normal karşıladığını belirten Çavuşoğlu, sanayi olsun üretim olsun küçüğü büyüğü olsun üretim kesiminin tümünü tanıdığını, geçmişte hem küçükbaş hayvancının korunması adına girişimler yaptıklarını, kurak yıllarda “hibe arpa” dönemini başlattıklarını ve büyükbaş hayvancıya da “hayvan başı desteği”ni yine UBP iktidarı döneminde başlattıklarını, kuraklık yıllarında da gelen balyalarda sübvanseye politikasını uyguladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, hayvancılıkta standartların yükselmiş olmasının, gıda güvenliğinin her geçen gün yükselmiş olmasının ve üreticilerin yaşam standartlarının yükselmesi vizyonunun gelişmiş olmasının sevindirici olduğuna vurgu yaparak, hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de et-süt-yem dengesini kollayarak, dünyanın gelecekteki en stratejik sektörünün de tarım olduğunu bilerek ayrıca üretimdeki zorlukları da bilerek hareket etmek gerektiğini anlattı.

Pandemi döneminin getirdiği bir diğer zorluğun da “üretmeyen ülkelerin diğer ülkeler kapıları kapattığı zaman aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı” gerçeği olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Böylesi bir durumda kasalar dolusu paranız dahi olsa insanınızı besleyemeyebilirsiniz. Bu bakış açısıyla hayvancılığa baktığımızı öncelikle üreticilerimizin bilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Bunun dışında, ekonomik zorunluluklar gereği yapılmaya çalışılan fiyat düzenlemesi muhakkak ki sizin tükettiğiniz arpaya, balyaya yapılmayacaktır. Muhakkak ki, sizin ürettiğiniz hammaddeye ve mamule de bir şekilde yansıyacaktır. Belki, herkes memur veya başka bir şey olabilir, ama üretici olamaz, bunun bilincindeyiz.

Bunun için geçtiğimiz dönemde birlikte çalışarak ülkemizde ürettiğimiz Tarım Master Planı’nda olduğu gibi, bir buçuk milyar doları aşan ithalatı, 80-100 milyona yaklaşan ihracatı olan bir ülkenin yaşama noktasındaki sıkıntılarının bilincindeyiz.

Bu bilinçten hareket edersek üretimi artırmamız gerektiği kaçınılmazdır. Görüyorum ki yıllar içerisinde bu dengeyi kapatmak adına ada ülkelerinde çalışma yapmak kolay olmamakla birlikte, tarım master planına yönelik tedbirler veyahut planlamaların yapılmamış olmasını görmek bizi de üzmektedir…

Kişisel memnuniyet yaratmak yerine toplumsal memnuniyet yaratacak dengeleri kurmak ve toplumu geleceğe taşıyacak üretim planlamalarını yapmak birinci vazifemdir. Bunun dışında gıda güvenliği, tüketici memnuniyeti, üretici memnuniyeti ve sürdürülebilir bir tarım politikasını yaşamımıza katmak olmazsa olmazımızdır.”

“SİYASETTEN VAZGEÇERİM ÜRETİMDEN VAZGEÇMEM”

Çavuşoğlu, hükümetin kendisi üzerinden üreticiye gerekli desteği vereceğinden şüphesi olmadığını da ifade ederek, hükümeti ikna etme konusunda “Siyasetten vazgeçerim, üretimden vazgeçmem” ifadelerini rahatlıkla kullanabileceğini belirtti.

Ülkede siyaset yapılacaksa üretimin de yapılacağını, üretimi desteklemek adına üreticiyle hükümet arasında bir köprü vazifesi göreceğini belirten Çavuşoğlu, hükümette Ersan Saner ve Dursun Oğuz gibi üretime pozitif bakan kişiler olduğunu, hükümetin de üretici dostu bir kimliğe sahip olduğunu aktardı.

“Üretici dostu kimliğe uygun davranmayan kim olursa olsun ülkeye hizmet etmemiş olur, üretici dostu kimlikle ülkeye hizmete devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Pandemi bir illettir ama bu pandemide UBP’nin lokomotif olduğu bir hükümet de nimettir” şeklinde konuşarak üreticilerden hiçbir konuda endişe etmemelerini istedi.