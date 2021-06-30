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Tarım Bakanı Çavuşoğlu Polis Teşkilatı’nın 57. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devletin en önemli kurumlarından biri olan Polis teşkilatının, halkın güveni ve huzuru, ülkenin asayişi için saat mefhumu gözetmeden fedakârca çalıştığını vurguladı.
Tarım Bakanı Çavuşoğlu Polis Teşkilatı’nın 57. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devletin en önemli kurumlarından biri olan Polis teşkilatının, halkın güveni ve huzuru, ülkenin asayişi için saat mefhumu gözetmeden fedakârca çalıştığını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Teşkilatı’nın 57. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Polis teşkilatımız halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, asuçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri çok zor şartlarda altında başarıyla yerine getirmektedir.

Polis Teşkilatımızın 57. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, başarılarının devamını diler,  Polis Teşkilatımızda görev almış bugün hayatta olmayan polislerimizi rahmet, saygı ve minnetle anarım.”

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