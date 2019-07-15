  • BIST 97.098
  • Altın 258,818
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tarım Bakanı Oğuz: “15 Temmuz’daki hain girişimi yeniden lanetliyoruz”

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan hain girişimi yeniden lanetlediklerini belirtti.
Tarım Bakanı Oğuz: “15 Temmuz’daki hain girişimi yeniden lanetliyoruz”

Oğuz, ülkeleri uğruna canını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle, gazileri saygıyla andıklarını belirtti.
Bakan Dursun Oğuz gün nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimine Türk milleti çetin mücadelesiyle geçit vermemiş, ülkenin belirsizlik dolu bir geleceğe sürüklenmesi engellenmiştir.  Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı gösterdiği güçlü direniş,  demokrasiye sahip çıkışın da önemli bir sembolü olmuştur. Bu hain darbe girişimi sırasında 251 kişi, vatanının teröristlerin eline geçmemesi için mücadele ederken şehit olmuştur.  Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden bu saldırıya, Kıbrıs Türk halkı da derhal tepki göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı üç yıl önce yapılmış olan bu hain girişimi yeniden lanetler, ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, gazilerimize saygılarımı sunarım.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya Dışişleri Bakanı: AB, bugün Türkiye'ye yaptırım kararı alacak15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
  • Tek eksiğimizdi: LTB’den 5 farklı bölgeye daha kitap paylaşım noktası15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22
  • İş kazası, 4 metreden düştü!15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
  • Emanetçi tarafından hırsızlık15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
  • Dükkan Açma, Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
  • İşte Akıncı'nın Anastasiadis'e yaptığı önerinin detayları15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
  • ‘Akıncı’nın önerisine hassasiyet bekliyoruz’15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:09
  • Kazada ağır yaralanan polis memuru yoğun bakımda15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
  • Maraş Belediye Başkanı Alexis Galanos öldü15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti