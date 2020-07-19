Tarım Bakanı Oğuz 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramını kutladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Oğuz mesajında, bugünün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, 20 Temmuz Barış Harekatı’yla birlikte Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuştuğunu, Türkiye’nin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını kaydetti.

Barış Harekatı’ndan bu yana geçen süreçte, Kıbrıs Türk halkının adada çözüme yönelik irade göstererek, cesaretli adımlar attığını anımsatan Oğuz, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki çözüm yönündeki irade karşılık bulmadığı için pek çok tarihi fırsat kaçırılmıştır.

Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümünü kutladığımız bu günde adada kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşma yönündeki dileğimizi yinelemek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”