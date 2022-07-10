  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Tarım Bakanı Oğuz Basın Günü’nü kutladı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 11 Temmuz “Basın Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tarım Bakanı Oğuz Basın Günü’nü kutladı

Oğuz, mesajında, “basının baskı ve müdahale altında kalmadan görevini icra etmesi demokrasi gereğidir” dedi.

Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1889 yılında yayınlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Oğuz, bu başlangıcın Kıbrıs Türk yazılı tarihinin bugüne aktarılmasında öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

Tarafsız haber almanın önemine vurgu yapan Oğuz, toplum bireylerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında basının, denetleyici ve sorgulayıcı işleviyle devletin en önemli destek unsuru olduğunu belirtti.

Oğuz, görevlerini özveri ile yapan basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli görevler üstlendiğini, görevleri uğruna zaman zaman zor şartlar altında kalan basın mensuplarının gösterdikleri gayretli çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Oğuz, basın çalışanlarının iyi şartlar altında görevlerini sürdürmelerinin, toplumsal demokrasi ve özgürlükler açısından gerekli olduğuna vurgu yaparak, basın çalışanlarının özgür ve müdahale altında kalmadan görevlerini icra etmesinin demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.

Her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayan Oğuz, aramızdan ayrılan basın mensuplarını da rahmetle andı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işıksal: “Cumhurbaşkanından Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de oyun değiştirici öneriler”10 Temmuz 2022 Pazar 13:07
  • Sunat Atun'dan mesaj: "Yılgınlık yok"10 Temmuz 2022 Pazar 13:01
  • Korkutan kazada araç ters döndü10 Temmuz 2022 Pazar 10:52
  • Kurban Bayramı’nın bugün ikinci günü10 Temmuz 2022 Pazar 09:27
  • Deniz suyu analizleri açıklandı09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Eroğan’la görüştü09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:25
  • Asgari ücrete itiraz süresi Resmi Gazete’de yayımlandı09 Temmuz 2022 Cumartesi 16:02
  • Amcaoğlu: Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayram sonrası genişletme çalışmaları başlatılacak09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:59
  • Sendikalar uyardı!09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31
  • Ataoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti