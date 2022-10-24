Tarım Bakanı Oğuz Böbrek Hastaları Derneği’ni kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım Bakanı Oğuz, kabulde, dernek başkanı Bülent Çıraklı ve beraberindeki heyetle görüştü.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, kabulde yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine değinerek, organ bağışlayanlar ve organ nakli olanlar adına bir anı ormanı yapmak istediklerini dile getirdi. Çıraklı, göreve yeni gelen yönetimi de tanıtarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, organ bağışının çok önemli olduğunu ve bu yolda yürütülen çalışmaların da destekçisi olacaklarını belirtti.

Organ bağışcısı ve organ nakli olanlar adına yapılması düşünülen anı ormanı için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını dile getiren Oğuz, böylesine hassas ve toplumsal bir konuda duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını söyledi. Oğuz, duyarlılık adına yürütülecek bu girişime destek verdiklerini kaydetti.