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Tarım Bakanı Oğuz Çiftçiler Günü’nü kutladı

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Tarım Bakanı Oğuz Çiftçiler Günü’nü kutladı
Tarım Bakanı Oğuz Çiftçiler Günü’nü kutladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çiftçilerin, ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını belirterek, hükümet olarak çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz’un mesajı şöyle:

 

“Tarım üretiminin her kademesinde çalışan, alın terini topraktan kazanan çiftçilerimiz; üretim ve verimliliğin artırılması yanında tarımın kalkınmasında büyük öneme sahiptir. Tarlasında, bahçesinde büyük emekler harcayarak, soğuk sıcak demeden üretimin devamlılığı için büyük çaba sarfeden çiftçilerimiz, her yıl yaşanan kuraklık ve doğal afetlerden dolayı büyük zarar görmektedir.

 

Hükümetimiz ve bakanlığımız çiftçilerimizin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürürken, çiftçilerimize yönelik hibeler ve desteklerle onların güçlenmesine katkı koymaktadır. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde önemli rol oynamaktadır.

Alın teri ve emeğini soframıza taşıyan çiftçilerimiz, tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çekerken, üretimlerini ne zor şartlar altında sürdürdüklerinin farkındayız.

Tüm zorluklara rağmen üretime devam eden, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarım.”

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