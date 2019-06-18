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Tarım Bakanı Oğuz, eski hükümeti eleştirdi: "Halkı inim inim inlettiniz"

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada eski hükümeti eleştirerek "Halkı inim inim inlettiniz" dedi.
Tarım Bakanı Oğuz, eski hükümeti eleştirdi: "Halkı inim inim inlettiniz"

arım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Arpa fiyatını zamanında açıklamadınız. Bu sorun bir haftada çözülebilirdi. Çözmediniz. Zamana oynadınız. Bu ülkede her süt fiyatı belirleneceğinde hayvancı sokağa mı dökülmeli? Bunu mu istiyorsunuz? Niye rahatsız oluyorsunuz? Siz halkı inim inim inlettiniz” ifadelerine yer verdi.

Oğuz, “Fiyatta denge kurduk. Bu ülkenin kaldıracağı fiyat budur. 30 kuruş için bile hesap soruyorlar. Açık konuşuyorum” dedi.

Bakan Oğuz, “Hayvancılar gelse Tarım Bakanlığı’nı bassa, yolları kesse de süte artış versek daha mı iyi olacaktı? Biz, bu kadar iş bilmez değiliz. Bilmezsek de bedelini öderiz. Bu ülkede hayatı ucuzlatmak lazım” dedi.

“Bu ülkede bazı şeyleri uzlaşıyla yapmak durumundayız” diyen Oğuz, “Yapıcı eleştirilere açığım. Gocunmam” şeklinde konuştu.

NAMİ VE ERHÜRMAN YERİNDEN SÖZ ALDI

Yerinden söz alan CTP milletvekili Özdil Nami, Oğuz’un “Zamları halkın üstüne yıktınız” eleştirisi yaptığını belirterek, “Sütteki bu düzenleme,  başka bir sektöre bedel olacak. Hepimiz bu zorlukla cebelleştik. Bütçe dengesi ve pahalılığı engellemek için elimizden geleni yaptık. Elektriğe 8 ay zam yapmadık” dedi.

Tarımla ilgili teşviklere işaret eden Nami, “Teşvik sistemine dokunmayı düşünüyor musunuz? Türkiye’den kaynak gelemezse bir planız var mı?” diye sordu.

OĞUZ

Bakan Oğuz, teşviklendirmede değişim olması gerektiğini ifade ederek, “Bu ülkede iyi veya kötü, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz bir düzen kuruldu. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Reforma ihtiyaç var. Yapabilir miyiz? Bugün için bilemiyorum” dedi.

Oğuz, ek protokol çalışması olduğunu belirterek ama bu konunun kendisinin alanı olmadığını, Maliye Bakanı’nın cevap vermesinin daha doğru olacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerinden söz alarak, “Reform yapılıp yapılamayacağını bilmiyoruz diye bir çizgide gitmeyin. Reform gerektiğinde hemfikirsek, başlayın. Biz de destek vereceğiz. Reform ihtiyacı varsa ve yapılmazsa, ‘bu hükümet gitsin yenisi geldiğinde yapsın’ dersek, bu halka zaman kaybettirmiş oluruz. Bu bizi ileriye götürmez” şeklinde konuştu.

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