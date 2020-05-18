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Tarım Bakanı Oğuz: Koruçam'daki yangının çıkış nedeni insan hatası

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Tarım Bakanı Oğuz: Koruçam'daki yangının çıkış nedeni insan hatası
Tarım Bakanı Oğuz: Koruçam'daki yangının çıkış nedeni insan hatası

Bakan Oğuz yangının tamamen kontrol altına alındığını havadan helikopterle soğutma işlemi yapıldığını söyledi.

YANGINA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

1995’teki Beşparmak yangınından sonraki en büyük yangın olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, 125 personelin aktif olarak çalıştığını yangına geç müdahale edildiğinin doğru olmadığını söyledi  

YANGININ NEDNEİ İNSAN HATASI

Bakan Oğuz hasarın boyutunun öğleden sonra belli olacağını, Koruçam’daki yanının insan hatası nedeni ile başladığını diğer yangının ise askeri bölgedeki elektrik tellerinden kaynaklandığını açıkladı.

“BİR HELİKOPTERİN ADADA KONUŞLANMASI GEREK”

Yangın helikopteriyle ilgili soruyuda yanıtlayan Bakan Oğuz , yangın helikopteri tedariki için cumartesi günü Fuat Oktay ile görüşüldüğünü bu konun hükümetin de gündeminde olduğunu söyledi.

Dursun Oğuz, KKTC için en iyi çözümün Türkiye’nin kiraladığı bir helikopterin KKTC’de konuşlanması olduğunu bunun için girişimlerin başlatıldığını açıkladı

DOĞA HAYVANLARI TELEF OLDU

Bakan Oğuz, yangın nedeniyle doğadaki canlıların telef olduğunu küçükbaş veya büyükbaş hayvanlara ise zarar gelmediğini belirtti.

ANIT AĞAÇLAR

Kalkanlı’da yanan anıt zeytin ağaçlarıyla ilgili olarak da bir çok ağacın yandığını ancak bir çok ağacın da kurtarıldığını belirten Bakan Oğuz, mal sahiplerine çağrı yaparak ağaçların yanlarına gitmelerini ve temizlik çalışması yapmalarını istedi.

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