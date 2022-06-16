Tarım Bakanı Oğuz, Seracılar Birliği ile maliyet artışlarını görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Seracılar Birliği yetkilileri ile maliyetlerin artışını ele aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Gazimağusa’da Seracılar Birliği’ni ziyaretinde, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve birlik yetkilileriyle görüşmesinde, üretimdeki maliyet artışı, bunun tüketiciye yüksek fiyat olarak yansıması, devlet desteği, teşvikler ve ithalat izni gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.