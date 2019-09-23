Tarım Bakanı Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüştü

Türkiye’de olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Görüşmede, içme, kullanma ve tarımda kullanılacak su, ormanlar, bazı araç gereç eksikliğinin giderilmesi, Tarım Entegre Sistemi, yeni mezbahanın inşaatı konuları ele alındı. İki bakanlık arasında önümüzdeki haftalarda geniş katılımlı toplantı yapılmasıyla ilgili de fikir birliğine varıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dursun Oğuz-Bekir Pakdemirli görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen içme ve kullanma suyu ile tarımsal amaçlı kullanılacak suyla ilgili projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, orman alanlarının korunmasında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve bazı araç gereç eksikliğinin giderilmesi konularında da fikir birliğine varıldı.

Tarım Entegre Bilgi Sistemi’nin kurulması amacıyla ivedilikle ekiplerin oluşturulacağı da belirtildi.

Ayrıca görüşmede, tarımsal sorunlar ele alındı ve yeni mezbaha inşasıyla ilgili durum değerlendirildi.