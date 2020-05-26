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Tarım Bakanı Oğuz, YHK ekipleri ve yangın kule gözcüleri ile biraraya geldi

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Tarım Bakanı Oğuz, YHK ekipleri ve yangın kule gözcüleri ile biraraya geldi
Tarım Bakanı Oğuz, YHK ekipleri ve yangın kule gözcüleri ile biraraya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet  (YHK) ekiplerine ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu.

Bakan Oğuz, Tepebaşı Bölgesi’nde soğutma çalışmaları yapan personelle biraraya gelerek, bilgi aldı; çalışanların bayramını kutladı.

Yeşilköy, Kantara ekip-kule, Alevkaya ekip, Küçükerenköy, Çatalköy ekip-kule, Karşıyaka ekip-Kule, Koruçam ekip ve kuledeki yangın hazır kuvvet ekiplerine de bayram ziyaretlerinde bulunan Bakan Oğuz, ekiplerin bayramını kutladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Oğuz, orman yangınları ile ilgili hassas dönemin devam ettiğini belirterek bu konuda vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması yönünde uyarıda da bulunan Oğuz, personelin görevinin önemini ve hassasiyetini gözönünde bulundurarak çalışmasının önemini vurguladı.

Bakan Oğuz, vatandaşlara bulundukları yerde yangın veya duman görmeleri durumunda Alo 177 Orman Yangın hattını aramaları yönünde çağrıda da bulundu.

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