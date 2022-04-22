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Tarım Bakanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

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Tarım Bakanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Tarım Bakanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Ülkemizin aydınlık yarınları, çok kıymetli çocuklarımızdır. Onlar bizim geleceğimiz, güvencemiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır” dedi.

Oğuz, yayımladığı mesajda, “Türk halkı büyük mücadeleler neticesinde bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuş, TBMM birlik, beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuştur” diyerek şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  bu özel günü,  geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesiyle, genç nesillerin ülkenin geleceğindeki rolünü ve önemini ortaya koymuştur.

Kıbrıs Türk halkı da bu özel günü her yıl büyük bir coşkuyla kutlamaktadır. Atatürk’ün önderliğindeki mücadeleden esinlenen halkımız, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, çocuklarımızı bu temel değerler çerçevesinde yetiştirmiştir. Halkımız Atatürk ilkelerinin aydınlattığı yolda, dün olduğu gibi bugün de yürümeye devam etmektedir.

Ülkemizin aydınlık yarınları, çok kıymetli çocuklarımızdır. Onlar bizim geleceğimiz, güvencemiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşır,  sevgilerimi sunarım.”

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