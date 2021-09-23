  • BIST 1.397,330
  • Altın 492,18
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Tarım Bakanlığı 47 Milyon TL Destek Ödemesi Yaptı

» »
Tarım Bakanlığı 47 Milyon TL Destek Ödemesi Yaptı
Tarım Bakanlığı 47 Milyon TL Destek Ödemesi Yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2021 Yılı Doğrudan Gelir Desteği I. Avans Ödemeleri ile “2021 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin II. taksit ödemeleri için  47 milyon 352 bin  751 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ödemelerin; “26.208.996,69 TL’sinin, 2021 yılı için, 8 bin 626 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği’nin %50’sini kapsayan I. avans ödemeleri olarak, geriye kalan 21.143.755,00 TL’nin de Haziran 2021 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, 3.877 üreticiye, 2021 yılı II. taksit küçükbaş hayvan başı destek ödemeleri olarak yapıldığı belirtildi.

Üreticiler, doğrudan gelir desteği ve küçükbaş hayvan desteklerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların  şubelerinden alabilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP, dün akşam Tepebaşı’nda halkla buluştu23 Eylül 2021 Perşembe 16:30
  • Saner: Belediyelerin tecrübelerini paylaşması çok önemli23 Eylül 2021 Perşembe 16:24
  • HP Milletvekili Ayşegül Baybars: Pandemi Bizi Ülkenin Halı Altına Süpürülen Sorunları ve Eksikleriyle Yüzleştirdi23 Eylül 2021 Perşembe 15:54
  • Tarım Dairesi’nden Zeytinyağlarına Denetim, 1 numune uygun çıkmadı!23 Eylül 2021 Perşembe 15:51
  • Hesap Uzmanları Birliği, Mesleklerinin Prim Desteği Kapsamı Dışında Bırakıldığını Belirterek Tepki Gösterdi23 Eylül 2021 Perşembe 15:51
  • Lefkoşa Merkez Kulübü Çocuk Onkoloji Bölümünün İhtiyaçlarını Gideriyor23 Eylül 2021 Perşembe 15:50
  • Zaroğlu: “Ülke Yangın Yeri”23 Eylül 2021 Perşembe 15:48
  • Yeşil Barış Hareketi: “Teknecik’te Kullanılan Yakıt Hâlâ Kirlidir”23 Eylül 2021 Perşembe 15:45
  • Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklama yaptı, Teknecik'te yakıt kirli23 Eylül 2021 Perşembe 15:41
  • Şirketten Sahte ADAPASS açıklaması23 Eylül 2021 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti