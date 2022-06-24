Tarım bakanlığı haftalık gıda analizini açıkladı

Tarım Dairesi 17-23 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 20 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 20 numuneden 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Bostancı köyü sakinlerinden Kamuran Ender’e ait molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Nihat Aydın’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Çakır’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

24 Haziran Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz