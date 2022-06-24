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Tarım bakanlığı haftalık gıda analizini açıkladı

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Tarım Dairesi 17-23 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım bakanlığı haftalık gıda analizini açıkladı

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

            İthal ürünlerde 20 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 20 numuneden 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa  sakinlerinden  Muhammed  Coşkun’a ait domateste  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Bostancı köyü  sakinlerinden  Kamuran Ender’e ait molehiyada  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Nihat Aydın’a ait domateste  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Çakır’a ait maydanozda tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

24 Haziran Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

Bekir Cura

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Unipass Paz.

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

 

Unipass Paz.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Kiraz

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Erkan Gök

İthal

Kiraz

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma anna

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

 

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

 

Ali Çam

Tatlısu

Salatalık

Temiz

 

Abdullah Açıkgöz

Mağusa

Domates

Limit Üstü

 

Muhammet Coşkun

Mağusa

Domates

Limit Üstü

 

Mehmet Kökten

Mağusa

Maydanoz

Temiz

 

Meadet Sak

Mağusa

Böğrülce

Temiz

 

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Marul

Temiz

 

Ruhale Selvi

Yedidalga

Kabak

Temiz

 

Ruhale Selvi

Yedidalga

Salatalık

Temiz

 

Behiye Pekdoğan

Yedidalga

Patlıcan

Temiz

 

Behiye Pekdoğan

Yedidalga

Salatalık

Temiz

 

Kamuran Ender

Bostancı

Molehiya

Limit Üstü

 

Neriman Uluç

Bostancı

Molehiya

Temiz

 

Ahmet Aydın

Zümrütköy

Molehiya

Temiz

 

Durmuş Aydın

Bostancı

Molehiya

Temiz

 

Şeref Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

 

Şeref Çoban

Serdarlı

Pazı

Temiz

 

Şeref Çoban

Serdarlı

Nane

Temiz

 

Ahmet Çakır

Tepebaşı

Maydanoz

Limit Üstü

 

Şarbel Tasangara

Koruçam

Dereotu

Temiz

 

Nihat Aydın

Tepebaşı

Domates

Limit Üstü

 
     

 

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