Tarım bakanlığı haftalık gıda analizini açıkladı

. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 20 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 20 numuneden 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa sakinlerinden Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Bostancı köyü sakinlerinden Kamuran Ender’e ait molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Nihat Aydın’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Çakır’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
24 Haziran Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Bekir Cura
İthal
Elma Stk.
Temiz
Bekir Cura
İthal
Armut Deveci
Temiz
Bekir Cura
İthal
Çeri Domates
Temiz
Unipass Paz.
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
Unipass Paz.
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Kiraz
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Erkan Gök
İthal
Kiraz
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma anna
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Gala
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Kiraz
Temiz
Hürsen Tarım Ür.
İthal
Domates
Temiz
Ali Çam
Tatlısu
Salatalık
Temiz
Abdullah Açıkgöz
Mağusa
Domates
Limit Üstü
Muhammet Coşkun
Mağusa
Domates
Limit Üstü
Mehmet Kökten
Mağusa
Maydanoz
Temiz
Meadet Sak
Mağusa
Böğrülce
Temiz
Serhat Usanmaz
Yedidalga
Marul
Temiz
Ruhale Selvi
Yedidalga
Kabak
Temiz
Ruhale Selvi
Yedidalga
Salatalık
Temiz
Behiye Pekdoğan
Yedidalga
Patlıcan
Temiz
Behiye Pekdoğan
Yedidalga
Salatalık
Temiz
Kamuran Ender
Bostancı
Molehiya
Limit Üstü
Neriman Uluç
Bostancı
Molehiya
Temiz
Ahmet Aydın
Zümrütköy
Molehiya
Temiz
Durmuş Aydın
Bostancı
Molehiya
Temiz
Şeref Çoban
Serdarlı
Molehiya
Temiz
Şeref Çoban
Serdarlı
Pazı
Temiz
Şeref Çoban
Serdarlı
Nane
Temiz
Ahmet Çakır
Tepebaşı
Maydanoz
Limit Üstü
Şarbel Tasangara
Koruçam
Dereotu
Temiz
Nihat Aydın
Tepebaşı
Domates
Limit Üstü
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