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Tarım Bakanlığı ile Aselsan Net arasında işbirliği protokolü imzalandı

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KKTC ’ deki ekilebilir arazilerin de denetim altında tutulabilmesi gerektiğini kaydeden Oğuz, dere yataklarının takibi, göletlerin durumu gibi tarım bakanlığının ihtiyacı olan verilerin de buradan sağlanacağını söyledi.
Tarım Bakanlığı ile Aselsan Net arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarımsal alanlar insansız hava araçları ile üç boyutlu gözlemlenecek.

Tarımsal ürünlerin ekiminden hasatına kadar geçen sürede elde edilecek veriler hem Genel Tarım Sigortası Fonu’nun zarar tespitine hem de tarımsal planlamaya katkı koyacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekili tarım alanlarının yüzölçümlerinin belirlenmesi projesi çerçevesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile AselsanNet arasında işbirliğiprotokolü imzalandı.

Protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Aselsannet Genel Müdürü İsmail Karahan imza koydu.

İmza töreninde konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, ekonomi ve üretim anlamında dünyadaki dengelerin değiştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, Bakanlık olarak tarımsal üretim anlamında çiftçilere çok büyük fayda sağlayacak bir projeye imza attıklarını söyledi.

Bakan Oğuz, anlaşmanın ülkedeki tüm tarımsal arazilerin ekim aşaması süresince gözetlenip denetlenmesi ve planlanması ile ilgili fayda sağlayacağını kaydetti.

Oğuz “zarar ziyanın tespiti aynı zamanda üreticiyi koruma anlamında olacak. Bu yönden de çok önemli bir anlaşma. 3,866 km’lik alanın Aselsan tarafından insansız hava araçları ile üç boyutlu gözetimi şeklinde fotoğraflanması ile Genel Tarım sigortası Fonu’nun bu yapılan tespitler çerçevesinde ürün takiplerine destek sağlayacak” dedi.AselsanNet Genel Müdürü Karahan ise, askeri alanda kullanılan son teknolojinin sivil alanda da kullanılacağını belirterek, elde edilen verilerin Belediyeler gibi farklı kurumlarla paylaşılacak olmasının projenin verimliliğini artıracağına işaret etti.

Genel Tarım Sigortası Fonu yönetim kurulu başkanı Hüseyin Duvarcı ise hayvancı ve çiftçilere daha iyi hizmet verebilmenin arayışı içinde olduklarını belirterek bu proje ile bunun sağlanacağını söyledi, projenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

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